Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ η 12χρονη από το τροχαίο στη Μεσσαρά
Πολύ σοβαρή είναι η κατάσταση της 12χρονης που τραυματίστηκε το πρωί της Τετάρτης σε τροχαίο στη Μεσαρά.
Σύμφωνα με το cretalive.gr η ανήλικη που μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
Ο πατέρας της 12χρονης, που επίσης τραυματίστηκε στο τροχαίο, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, με την κατάσταση της υγείας του να είναι καλύτερη.
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών, καθώς η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό των οχημάτων.
