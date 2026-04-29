Άνοιξαν δρόμο σε περιοχή Natura στην παραλία στα Φαλάσαρνα, υποβλήθηκε μήνυση
Σε διάνοιξη παράνομου δρόμου στα βόρεια της μεγάλης παραλίας στα Φαλάσαρνα στην Κρήτη προχώρησαν άγνωστοι, σύμφωνα με καταγγελίες λουόμενων που αποτυπώθηκαν σε φωτογραφίες και βίντεο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr χθες, Τρίτη, το σημείο επισκέφθηκε κλιμάκιο της δασικής υπηρεσίες και διαπιστώθηκε ότι καμία άδεια δεν έχει δοθεί.
Άλλωστε πρόκειται για περιοχή natura με ιδιαίτερα υψηλή περιβαλλοντική αξία και μόλις λίγα μέτρα από την θάλασσα παρότι δεν είναι σαφές αν πρόκειται για εργασίες εντός ζώνης αιγιαλού ή εκτός.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από τις υπηρεσίες υποβλήθηκε μήνυση και σήμερα θα βρεθεί στο σημείο δασονόμος ενώ η περιοχή θα κηρυχθεί αναδασωτέα.
