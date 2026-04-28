«Θα με δείτε στις ειδήσεις» είπε χαμογελαστός την στιγμή που τον συνέλαβαν, ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Δεν προέβαλε καμία αντίσταση κατά τη σύλληψή του -Μπήκε στο ξενοδοχείο ως πελάτης και ζήτησε δωμάτιο, ωστόσο δεν υπήρχε διαθέσιμο - Τον έβαλαν να καθίσει για λίγο στον χώρο υποδοχής και τον πήρε ο ύπνος - Κάποιος τον αναγνώρισε και ειδοποιήθηκε η αστυνομία