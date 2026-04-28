«Θα με δείτε στις ειδήσεις» είπε χαμογελαστός την στιγμή που τον συνέλαβαν, ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
«Θα με δείτε στις ειδήσεις» είπε χαμογελαστός την στιγμή που τον συνέλαβαν, ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Δεν προέβαλε καμία αντίσταση κατά τη σύλληψή του -Μπήκε στο ξενοδοχείο ως πελάτης και ζήτησε δωμάτιο, ωστόσο δεν υπήρχε διαθέσιμο - Τον έβαλαν να καθίσει για λίγο στον χώρο υποδοχής και τον πήρε ο ύπνος - Κάποιος τον αναγνώρισε και ειδοποιήθηκε η αστυνομία

«Θα με δείτε στις ειδήσεις» είπε χαμογελαστός την στιγμή που τον συνέλαβαν, ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
«Θα με δείτε στις ειδήσεις» είπε ... χαμογελαστός την στιγμή που τον συνέλαβαν, ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Λουκάρεως το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ηλικιωμένος ήταν ήρεμος και χαμογελαστός τη στιγμή της σύλληψής του. Μάλιστα, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς «θα με δείτε στις ειδήσεις», λίγο πριν οδηγηθεί από τις αρχές.

Ο 89χρονος εντοπίστηκε περίπου έξι ώρες μετά τα περιστατικά στην Πάτρα, σε ξενοδοχείο κοντά στα ΚΤΕΛ Αχαΐας. Κατά τη σύλληψή του, βρέθηκε στην κατοχή του ένα περίστροφο τύπου 38άρι, το οποίο ήταν γεμάτο και κρυμμένο στην καμπαρντίνα του. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες υπαλλήλων, ο δράστης των πυροβολισμών σε ΕΦΚΑ και Εφετείο στην Αθήνα, μπήκε στο ξενοδοχείο ως πελάτης και ζήτησε δωμάτιο, ωστόσο δεν υπήρχε διαθέσιμο. Τον έβαλαν να καθίσει για λίγο στον χώρο υποδοχής όπου κάποιος τον αναγνώρισε και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Μάλιστα τον πήρε για λίγο ο ύπνος. Στο μεταξύ ήρθε ένας άνδρας της ασφάλειας και εν συνεχεία τον συνέλαβαν.

Υπάλληλοι του ξενοδοχείου που μίλησαν στο thebest.gr ανέφεραν ότι ο άνδρας παρουσίαζε εικόνα χαλαρότητας, ενώ έδειχνε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Όπως σημείωσαν, δεν προέβαλε καμία αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Στην Πάτρα συνελήφθη ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 άτομα στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο

Συνελήφθη στην Πάτρα σε ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Λουκάρεως

Οι αρχές είχαν εξαπολύσει εκτεταμένες αναζητήσεις σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αθήνα και η Καλαμάτα, τόπος καταγωγής του. Η κινητοποίηση επεκτάθηκε και σε σταθμούς ΚΤΕΛ και σιδηροδρομικά δίκτυα, πριν τελικά εντοπιστεί στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος μετέβη στην πόλη με ταξί, με πιθανό στόχο να διαφύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ιταλία. Ο οδηγός του ταξί έχει ήδη καταθέσει στις αρχές και φέρεται να συνέβαλε στον εντοπισμό του. Παράλληλα, νεότερες πληροφορίες διαψεύδουν αρχικές εκτιμήσεις που τον ήθελαν να είναι ρακοσυλλέκτης.
Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

