Προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΗ, ζήτησε από 85χρονη στην Πτολεμαΐδα να βάλει 20.000 ευρώ σε μαξιλαροθήκη και της τα πήρε
Την έπεισε να τοποθετήσει σε μαξιλαροθήκη το χρηματικό ποσό προκειμένου να αποτραπεί η αλλοίωση των χρημάτων από εργασίες - Ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί
Θύμα απάτης έπεσε μια 85χρονη γυναίκα σε περιοχή της Πτολεμαΐδας και είδε 20.000 ευρώ να κάνουν φτερά. Η ηλικιωμένη μπήκε στο στόχαστρο ενός 38χρονου ο οποίος αφού προσποιήθηκε ότι είναι υπάλληλος της ΔΕΗ κατάφερε και της απέσπασε το μεγάλο χρηματικό ποσό.
Όπως κατήγγειλε η 85χρονη, στις 06-03-2026 πρωινές ώρες, ο άγνωστος άνδρας πλησίασε στην οικία της, σε περιοχή της Πτολεμαΐδας και αφού της παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ την έπεισε να τοποθετήσει σε μαξιλαροθήκη το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ, προκειμένου να αποτραπεί η αλλοίωση των χρημάτων από εργασίες.
Όταν η 85χρονη έστρεψε την προσοχή της αλλού, εκείνος αφαίρεσε τη μαξιλαροθήκη με τα χρήματα και τράπηκε σε φυγή.
Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, η περίπτωση της απάτης σε βάρος της ηλικιωμένης εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, οι οποίοι και ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 38χρονου.
Σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος του 38χρονου για το αδίκημα της απάτης ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
