Βουρλιώτης από Δελφούς: Ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση, έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμυρίων ευρώ

Πανευρωπαϊκό πρόβλημα η διαφθορά τόνισε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος - Ως 1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο οι δεσμεύσεις μαύρου χρήματος





Σε ό,τι αφορά τις έρευνες της Αρχής για την τρομοκρατία ο κ. Βουρλιώτης δήλωσε ότι «περιλαμβάνουν και πρόσωπα που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας», ενώ ανέφερε ότι ο σχετικός κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων «είναι εξαιρετικά δυναμικός, στον οποίο κάθε μέρα εντάσσονται και απεντάσσονται άτομα, είτε με αποφάσεις της Αρχής, είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ύψος των δεσμεύσεων για αυτού του είδους τις δραστηριότητες είναι πάρα πολλά εκατομμύρια».



Επίσης, για την περίπτωση του Ιράν, ο κ. Βουρλιώτης τόνισε ότι δεσμεύτηκαν πολλά φορτία που μετέφεραν προϊόντα διττού σκοπού, δηλαδή προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ειρηνικούς όσο και για πολεμικούς σκοπούς. «Υπάρχουν πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λιπασμάτων και αυτά δεσμεύονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα», εξήγησε. Και πρόσθεσε, ότι «έχουν γίνει πολλές τέτοιες δεσμεύσεις» και στο πλαίσιο των κυρώσεων περιλαμβάνεται και ιρανικών συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα).



Πόθεν έσχες «λευκής κόλλας» Ο κ. Βουρλιώτης σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του πόθεν έσχες αποκάλυψε ότι «προκύπτουν χιλιάδες πολλές παραβάσεις». Τώρα τελευταία, μάλιστα έχει εντοπιστεί ένα φαινόμενο, το οποίο ο ίδιος ονόμασε το φαινόμενο της «λευκής κόλλας». Και διευκρίνισε: «Πολλοί υπόχρεοι που υποβάλλουν δηλώσεις περιορίζονται σε μια υποβολή, πατώντας το πλήκτρο "υποβολή δήλωσης", η οποία δεν περιέχει τίποτα απολύτως». «Αυτό σημαίνει ότι αν με βρουν, με βρήκαν. Ωστόσο, εμείς» πρόσθεσε, «εντοπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε διαπιστώσει ότι έτσι αποκρύπτονται τεράστια ποσά από υπόχρεους, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν σε καμία περίπτωση τα εισοδήματα που έχουν».

Κλείσιμο

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος , πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης αναφέρθηκε στο Φόρουμ των Δελφών σε στοιχεία για τις δεσμεύσεις της Αρχής για σε ό,τι αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που φθάνουν ως τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το σύνολο των δεσμεύσεων σε ένα χρόνο έχει φθάσει το 1 δισ. ευρώ.Ειδικότερα, ο κ. Βουρλιώτης, ανέφερε, ότι από τον έλεγχο του πόθεν έσχες σε 170.000 υποχρέους, προκύπτουν χιλιάδες παραβάσεις για ποσά που φθάνουν ως τα 500.000 ευρώ, ενώ το σύνολο των δεσμεύσεων της Αρχής σε ένα χρόνο έχει φθάσει το 1 δισ. ευρώ.Απαντώντας ο κ. Βουρλιώτης σε ερώτηση, για το ποια είναι η γνώμη του για το επίπεδοστη χώρα μας, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «εκείνο που τον ανησυχεί είναι ότι η διαφθορά που είναι υπαρκτή εμφανίζεται ως καθημερινότητα» για να προσθέσει ότι «διαφθορά δεν υπάρχει μόνον στη χώρα μας αλλά αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα».Ο κ. Βουρλιώτης αναφερόμενος σε έρευνες της Αρχής, είπε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των ελέγχων.Σε ό,τι αφορά τις έρευνες της Αρχής για την τρομοκρατία ο κ. Βουρλιώτης δήλωσε ότι «περιλαμβάνουν και πρόσωπα που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας», ενώ ανέφερε ότι ο σχετικός κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων «είναι εξαιρετικά δυναμικός, στον οποίο κάθε μέρα εντάσσονται και απεντάσσονται άτομα, είτε με αποφάσεις της Αρχής, είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ύψος των δεσμεύσεων για αυτού του είδους τις δραστηριότητες είναι πάρα πολλά εκατομμύρια».Ακόμη, ανάφερε ότι η «Αρχή μας έχει αναμειχθεί στο θέμα τωνλόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην, αλλά και στην περίπτωση του Ιράν ». Από το 2020-2021, όταν ξεκίνησε η ρωσοουκρανική σύγκρουση, «έχουμε επιβάλει πολλές κυρώσεις σε πρόσωπα, κυρίως Ρώσους υπηκόους που σχετίζονται με το καθεστώς της Ρωσίας και οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες ή συνεργάζονταν με το καθεστώς». Ακόμη, είπε ότι «φυσικά, ό,τι περιουσιακό στοιχείο βρέθηκε στην Ελλάδα, δεσμεύτηκε».Επίσης, για την περίπτωση του, ο κ. Βουρλιώτης τόνισε ότι δεσμεύτηκαν πολλά φορτία που μετέφεραν προϊόντα διττού σκοπού, δηλαδή προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ειρηνικούς όσο και για πολεμικούς σκοπούς. «Υπάρχουν πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λιπασμάτων και αυτά δεσμεύονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα», εξήγησε. Και πρόσθεσε, ότι «έχουν γίνει πολλές τέτοιες δεσμεύσεις» και στο πλαίσιο των κυρώσεων περιλαμβάνεται και ιρανικών συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα).Ο κ. Βουρλιώτης σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του πόθεν έσχες αποκάλυψε ότι «προκύπτουν χιλιάδες πολλές παραβάσεις». Τώρα τελευταία, μάλιστα έχει εντοπιστεί ένα φαινόμενο, το οποίο ο ίδιος ονόμασε το φαινόμενο της «λευκής κόλλας». Και διευκρίνισε: «Πολλοί υπόχρεοι που υποβάλλουν δηλώσεις περιορίζονται σε μια υποβολή, πατώντας το πλήκτρο "υποβολή δήλωσης", η οποία δεν περιέχει τίποτα απολύτως». «Αυτό σημαίνει ότι αν με βρουν, με βρήκαν. Ωστόσο, εμείς» πρόσθεσε, «εντοπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε διαπιστώσει ότι έτσι αποκρύπτονται τεράστια ποσά από υπόχρεους, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν σε καμία περίπτωση τα εισοδήματα που έχουν».Παράλληλα, κ. Βουρλιώτης απαντώντας σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου Ιωάννας Μάνδρου που συντόνισε τη συζήτηση, σχετικά με φαινόμενα διαφθοράς στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Θα ήμουν ανειλικρινής αν έλεγα ότι δεν υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα» και προσέθεσε ότι «δεν θα ήταν συνεπής αν ισχυριζόταν πως μόνο στην Ελλάδα υπάρχει το φαινόμενο και πουθενά αλλού».Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, ο κ. Βουρλιώτης τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη χώρα είναι πως η διαφθορά έχει αρχίσει να γίνεται μια καθημερινότητα: «Με το πέρασμα του χρόνου, η διαφθορά στην ελληνική πραγματικότητα αρχίζει να γίνεται κουλτούρα ανοχής, κουλτούρα επιδοκιμασίας και, στο τέλος, κουλτούρα μιμητισμού», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι αυτή η τάση ενισχύει το πρόβλημα.«Οι ίδιοι οι άνθρωποι πρέπει να αναδείξουν τις αρχές που υπηρετούν, είτε είναι σε ανεξάρτητες Αρχές, είτε η Δικαιοσύνη», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο θεσμός της Δικαιοσύνης παραμένει σεβαστός, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε τις αστοχίες από μερικούς που δημιουργούν αφορμές για αμφισβήτηση.«Πρέπει και εμείς οι ίδιοι, αυτοί που υπηρετούμε σε θεσμούς, όπως είναι η Δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές, με τον τρόπο μας, τη συμπεριφορά μας και τη στάση μας, να αναδείξουμε τις αρχές και να τις καταξιώσουμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η περαιτέρω απαξίωση.



Το πολιτικό σύστημα αναζητά αναχώματα στη Δικαιοσύνη Σχετικά με την διαχείριση των αποφάσεων της Δικαιοσύνης από τα πολιτικά κόμματα, τόνισε ότι «το πολιτικό σύστημα, στην προσπάθειά του να επωφεληθεί, θα αναζητήσει αναχώματα στη Δικαιοσύνη με τρόπο που δεν επιτρέπεται και βλάπτει έτσι τη Δικαιοσύνη». Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «δεν έχει δεχθεί πολιτικές πιέσεις στην άσκηση των καθηκόντων του».