Ο δολοφόνος της Ελευθερίας είχε βάλει μέχρι και GPS στο αυτοκίνητό της για να παρακολουθεί πού πηγαίνει, σπαρακτικά τα αντίο από τους φίλους της 43χρονης
Νέα στοιχεία που ενισχύουν για την εν ψυχρώ εκτέλεση της 43χρονης Ελευθερίας βγαίνουν στη δημοσιότητα
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας στο Ηράκλειο, ενισχύοντας το σενάριο της εμμονικής συμπεριφοράς του πρώην συντρόφου της, τον οποίο οι Αρχές θεωρούν βασικό ύποπτο της υπόθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να είχε φτάσει στο σημείο να τοποθετήσει συσκευή GPS στο όχημα της άτυχης γυναίκας, προκειμένου να παρακολουθεί κάθε της μετακίνηση. Το στοιχείο αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της παθολογικής ζήλιας που, σύμφωνα με μαρτυρίες, χαρακτήριζε τη συμπεριφορά του τόσο κατά τη διάρκεια της σχέσης τους όσο και μετά τον χωρισμό.
Όπως έγραφε νωρίς το πρωί το protothema.gr, όλα τα κομμάτια του παζλ οδηγούν στο συμπέρασμα πως η γυναίκα έπεσε θύμα της εμμονής που είχε μαζί της ο πρώην σύντροφός της ο οποίος, μετά τη δολοφονία της, προσπάθησε με διάφορες κινήσεις που αναλύονται παρακάτω να παραπλανήσει τις Αρχές. Όταν κατάλαβε πως ο κλοιός γύρω του άρχισε να στενεύει, έστρεψε μια κοντόκαννη καραμπίνα στο εαυτό του και πάτησε την σκανδάλη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η δολοφονία της άτυχης Ελευθερίας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19/4), μεταξύ 11:00 και 11:10, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον φερόμενο ως δράστη, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες.
Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να πλησίασε το λευκό Honda της γυναίκας, στάθηκε μπροστά του και την πυροβόλησε στο κεφάλι με πιστόλι 9 χιλιοστών, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί, ενώ εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, μετέφερε τη σορό της στα πίσω καθίσματα του οχήματος.
Πενήντα λεπτά αργότερα, περίπου στις 12.00, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να βαδίζει πεζός στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Μοιρών. Από εκεί, κάλεσε ένα ταξί και μετέβη στο σπίτι του στις Μαλάδες.
Ακολούθως ο 40χρονος επιβιβάστηκε στο Smart του και επέστρεψε στο παρεκκλήσι με σκοπό να κρύψει τα στοιχεία του εγκλήματος. Πήρε το αυτοκίνητο της 43χρονης και κατευθύνθηκε προς την Αγία Βαρβάρα. Μπήκε στο χωράφι πίσω από ένα βενζινάδικο και έκρυψε το όχημα με τη σορό.
Στη συνέχεια, στις 13:13 το μεσημέρι, καταγράφηκε από κάμερα πεζός να καλεί ταξί και να επιστρέφει εκεί όπου είχε αφήσει το Smart, δηλαδή στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες Ηρακλείου που είχε συναντήσει την Ελευθερία. Μπήκε στο Smart και αποχώρησε.
Από την πρώτη στιγμή, ο 38χρονος βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι διακατεχόταν από έντονη και παθολογική ζήλια για την 43χρονη, τόσο κατά τη διάρκεια της σχέσης τους όσο και μετά τον χωρισμό. Κατά την προσαγωγή του, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν αμυχές και γρατζουνιές στα χέρια του, τις οποίες επιχείρησε να δικαιολογήσει υποστηρίζοντας ότι είχε πέσει με το μηχανάκι του, χωρίς ωστόσο να γίνει πιστευτός.
Τελικά, η αυλαία της τραγωδίας έπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/4) όταν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής εντόπισαν τη σορό της 43χρονης μέσα στο αυτοκίνητό της, σε ένα χωράφι στην Αγία Βαρβάρα.
«Όλοι όσοι σε γνωρίζαμε θα σε θυμόμαστε έτσι όπως χαμογελάς στη φωτογραφία που η ίδια έχεις στο προφίλ σου, ειρωνεία είναι ακριβώς την ίδια ημερομηνία πέρσι με τη μέρα που σε στέρησε από τα παιδιά σου. Καλό ταξίδι στο φως», αναφέρει μια φίλη της. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε τραβηχτεί ακριβώς έναν χρόνο πριν από τη δολοφονία.
Άλλη φίλη της γράφει: «Η Ρίτσα είναι νεκρή. Γιατί κάποιος δεν έμαθε να δέχεται το “όχι”… Η βία κλιμακώνεται… Όλα είναι βία». Μάλιστα, απευθύνει έκκληση σε γυναίκες που βιώνουν κακοποιητικές συμπεριφορές να ζητούν βοήθεια, παραθέτοντας και γραμμές υποστήριξης.
«Καλό ταξίδι στο φως»Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία της Κρήτης παραμένει συγκλονισμένη από την άγρια δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας. Ενδεικτικά είναι τα μηνύματα φίλων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που την αποχαιρετούν εκφράζοντας βαθιά θλίψη αλλά και οργή για τον χαμό της.
