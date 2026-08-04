Τραγικό τέλος για 75χρονη από τα Χανιά που είχε χαθεί, βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Εξαφάνιση

Τραγικό τέλος για 75χρονη από τα Χανιά που είχε χαθεί, βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή

Η άτυχη γυναίκα, η οποία είχε προβλήματα άνοιας, είχε φύγει από το σπίτι της στις 25 Ιουλίου και δεν επέστρεψε ποτέ

Τραγικό τέλος για 75χρονη από τα Χανιά που είχε χαθεί, βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή
Τραγική κατάληξη είχαν οι προσπάθειες εντοπισμού της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 25 Ιουλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στη Νέα Χώρα Χανίων με προορισμό την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης.

Το βράδυ της Δευτέρας, περαστικός εντόπισε τη σορό της σε αγροτική περιοχή στην περιοχή Νεροκούρος. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σορός της άτυχης γυναίκας βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.

Η οικογένειά της είχε απευθύνει έκκληση μετά την εξαφάνιση προς όποιον γνώριζε κάτι να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές, καθώς η 75χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα άνοιας.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό της 75χρονης συμμετείχαν αστυνομικοί, πυροσβέστες, εθελοντικές ομάδες ενώ επιστρατεύτηκε και drone για την κάλυψη των περιοχών στις οποίες είχαν καταγραφεί τα τελευταία ίχνη της.

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