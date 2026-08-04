Διορισμοί 5.487 εκπαιδευτικών: Δημοσιεύτηκαν τα ΦΕΚ, ξεκινούν την Τετάρτη 5/8 οι αιτήσεις

Εκδόθηκαν σε ΦΕΚ οι προσκλήσεις για τον διορισμό 5.487 εκπαιδευτικών

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκαν την Τρίτη 4 Αυγούστου,



Η διαδικασία απευθύνεται σε υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ για τη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.







Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τη δήλωση προτίμησης περιοχών διορισμού μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού, ΟΠΣΥΔ, στη διεύθυνση opsyd.sch.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς.



Η αποκλειστική προθεσμία των έξι ημερών ξεκινά την, Τετάρτη 5 Αυγούστου, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 10 Αυγούστου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ για την ακριβή ώρα ενεργοποίησης και λήξης της διαδικασίας.







Πώς μοιράζονται οι 5.017 θέσεις -1.612 μόνιμες θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

-3.313 μόνιμες θέσεις στη Γενική Εκπαίδευση.

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Στην Ειδική Αγωγή, οι 309 θέσεις αφορούν την Πρωτοβάθμια και οι 1.303 τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αντίστοιχα, στη Γενική Εκπαίδευση προβλέπονται 2.403 θέσεις στην Πρωτοβάθμια και 910 στη Δευτεροβάθμια.



Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο αριθμός των θέσεων για δασκάλους ΠΕ70, καθώς στη Γενική Εκπαίδευση προβλέπονται 1.646 διορισμοί. Ακολουθούν οι νηπιαγωγοί ΠΕ60 με 439 θέσεις.



Στην Ειδική Αγωγή, ξεχωρίζουν οι 554 θέσεις μαθηματικών ΠΕ03, οι 190 θέσεις φιλολόγων ΠΕ02, οι 164 θέσεις δασκάλων ΠΕ70/71 και οι 162 θέσεις φυσικών ΠΕ04.01.



Στηνδημοσιεύθηκαν την Τρίτη 4 Αυγούστου, οι δύο προσκλήσεις του υπουργείου Παιδείας για συνολικά 5.487 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και στις κατηγορίες Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, για το σχολικό έτος 2026-2027.Η διαδικασία απευθύνεται σε υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι στους οριστικούςγια τη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.Δείτε, εδώ την τελική κατανομή των 5.487 διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-2027.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνταικαι τη δήλωση προτίμησης περιοχών διορισμού μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού, ΟΠΣΥΔ, στη διεύθυνση opsyd.sch.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς.Η αποκλειστική προθεσμία των έξι ημερών ξεκινά την, Τετάρτη 5 Αυγούστου, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 10 Αυγούστου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ για την ακριβή ώρα ενεργοποίησης και λήξης της διαδικασίας.Στην αίτηση μπορούν να δηλώσουν, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, τοποθετώντας τες με τη σειρά προτεραιότητας που επιλέγουν. Ο διορισμός θα πραγματοποιηθεί με βάση τη θέση τους στους τελικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, τις διαθέσιμες οργανικές θέσεις και τη σειρά των προτιμήσεών τους.-1.612 μόνιμες θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.-3.313 μόνιμες θέσεις στη Γενική Εκπαίδευση.-92 θέσεις εκπαιδευτικών μουσικών ειδικεύσεων σε Μουσικά Σχολεία.Στην Ειδική Αγωγή, οι 309 θέσεις αφορούν την Πρωτοβάθμια και οι 1.303 τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αντίστοιχα, στη Γενική Εκπαίδευση προβλέπονται 2.403 θέσεις στην Πρωτοβάθμια και 910 στη Δευτεροβάθμια.Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο αριθμός των θέσεων για δασκάλους ΠΕ70, καθώς στη Γενική Εκπαίδευση προβλέπονται 1.646 διορισμοί. Ακολουθούν οι νηπιαγωγοί ΠΕ60 με 439 θέσεις.Στην Ειδική Αγωγή, ξεχωρίζουν οι 554 θέσεις μαθηματικών ΠΕ03, οι 190 θέσεις φιλολόγων ΠΕ02, οι 164 θέσεις δασκάλων ΠΕ70/71 και οι 162 θέσεις φυσικών ΠΕ04.01.

Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία Δικαίωμα αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των προκηρύξεων:



-1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 για τη Γενική Εκπαίδευση.

-3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.



Σημαντικό είναι οι υποψήφιοι να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού και να μην αντιμετωπίζουν κάποιο από τα προβλεπόμενα κωλύματα, ενώ το κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται στο 21ο έτος και το ανώτατο στο 67ο.



Τα σημαντικότερα βήματα της αίτησης Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΣΥΔ, στη διεύθυνση opsyd.sch.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των εκπαιδευτικών.



Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν απεριόριστο αριθμό περιοχών διορισμού. Ιδιαίτερη προσοχή, ωστόσο, απαιτείται στη σειρά προτίμησης, καθώς η τελική τοποθέτηση θα προκύψει από τον συνδυασμό της θέσης κάθε υποψηφίου στους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, των διαθέσιμων οργανικών κενών και της σειράς με την οποία έχουν δηλωθεί οι περιοχές.



Για τον λόγο αυτό, πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά εάν είναι διατεθειμένοι να υπηρετήσουν σε καθεμία από τις περιοχές που έχουν επιλέξει.



Η δήλωση προτίμησης υποβάλλεται μία φορά και, μετά την εκπνοή της προθεσμίας, δεν μπορεί να αλλάξει. Μέχρι τότε, πάντως, οι υποψήφιοι μπορούν να προχωρούν σε τροποποίηση ή απενεργοποίηση της αίτησής τους.



Πότε χρειάζονται ξεχωριστές αιτήσεις Όσοι συμμετέχουν σε περισσότερους από έναν κλάδους ή πίνακες πρέπει να υποβάλουν διαφορετική αίτηση για κάθε κλάδο στον οποίο επιθυμούν να διεκδικήσουν διορισμό.



Το ίδιο ισχύει για τους υποψηφίους των Μουσικών Σχολείων, οι οποίοι χρειάζεται να καταθέσουν ξεχωριστή αίτηση επιλογής σχολείων για κάθε μουσική ειδίκευση.



Οι ροές διορισμών θα ξεκινήσουν από την Ειδική Αγωγή και θα ακολουθήσει η Γενική Εκπαίδευση. Εφόσον ένας υποψήφιος καταλάβει θέση σε έναν κλάδο, αποκλείεται από τις επόμενες ροές για άλλους κλάδους ή ειδικότητες στους οποίους συμμετέχει.



Για τον κλάδο ΠΕ79, το σύστημα θα εξετάσει κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις που αφορούν τα Μουσικά Σχολεία.



Ποιοι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο πεδίο των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν μόνο όσοι εμφανίζουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στο αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού φακέλου τους στο ΟΠΣΥΔ.



Όσοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, αλλά διαπιστώνουν ότι το πεδίο δεν έχει συμπληρωθεί σωστά, πρέπει μέσα στην προθεσμία:



-Να επιλέξουν την ένδειξη «ΝΑΙ».

-Να συμπληρώσουν τον στρατιωτικό τους αριθμό.

-Να πατήσουν «Καταχώριση».