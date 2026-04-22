Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Για δύο μέρες η ηγεσία της Ευρώπης στη Κύπρο, ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι
Η συγκυρία μόνο τυπική δεν είναι. Η ατζέντα είναι σημαντική, με τη γεωπολιτική κρίση στην ευρύτερη περιοχή, την ενεργειακή πίεση και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης να βρίσκονται στο τραπέζι.
Η έναρξη των εργασιών γίνεται αύριο το απόγευμα στην Αγία Νάπα, με δείπνο εργασίας στη μαρίνα. Οι αφίξεις των ηγετών αναμένονται από τις 6:15 το απόγευμα, με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να υποδέχεται τους συμμετέχοντες. Στο επίκεντρο της πρώτης ημέρας θα βρεθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην αποκλιμάκωση της κρίσης, στην ευρωπαϊκή ετοιμότητα έναντι απειλών ασφαλείας και στις πτυχές που συνδέονται με το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.
Το πρώτο ραντεβού στην Αγία Νάπα
Στις συζητήσεις θα τεθούν και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην ενέργεια, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να αναμένεται να παρουσιάσει εισηγήσεις για μέτρα αντιμετώπισης της πίεσης στον τομέα αυτό. Η επιλογή της Κύπρου ως τόπου διεξαγωγής της συνόδου, μέσα σε ένα περιβάλλον αστάθειας στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, προσδίδει στην παρουσία των ηγετών και ιδιαίτερο συμβολισμό. Η Λευκωσία επιχειρεί να αναδείξει ότι δεν είναι απλώς το νοτιοανατολικό σύνορο της Ένωσης, αλλά και κρίσιμο πολιτικό και στρατηγικό της σημείο.
Ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι
Την Παρασκευή οι εργασίες μεταφέρονται στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία. Οι αφίξεις των ηγετών αρχίζουν από τις 8:00 το πρωί. Στο επίκεντρο θα τεθεί το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028 έως 2034, ένας από τα δυσκολότερα θέματα που χειρίζεται η κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στόχος είναι να δοθεί η αναγκαία πολιτική κατεύθυνση ώστε να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις και να καταστεί εφικτή πολιτική συμφωνία ως το τέλος του 2026.
Η δεύτερη μέρα στη Λευκωσία
Το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, του Προέδρου Χριστοδουλίδη και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το πρόγραμμα του ίδιου του Κόστα επιβεβαιώνει την παρουσία του τόσο στην Αγία Νάπα στις 23 Απριλίου όσο και στη Λευκωσία στις 24 Απριλίου.
Μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου, θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας των Ευρωπαίων ηγετών με περιφερειακούς εταίρους. Έχουν προσκληθεί η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Συρία και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.
Και οι περιφερειακοί εταίροι
Η σύνοδος αποτυπώνει την προσπάθεια της κυπριακής προεδρίας να δώσει πολιτικό βάρος στον ρόλο της χώρας σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η ενέργεια και η σχέση της Ένωσης με τη γειτονιά της δοκιμάζονται καθημερινά. Και αυτό, για τη Λευκωσία, είναι ίσως το πιο χρήσιμο μήνυμα του διημέρου. Ότι σε αυτή τη φάση η Κύπρος δεν φιλοξενεί απλώς μια σύνοδο. Φιλοξενεί την ίδια τη συζήτηση για το πού πάει η Ευρώπη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα