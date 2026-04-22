Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Ένας θάνατος και δύο κρούσματα στο μικροσκόπιο για λεπτοσπείρωση
Εργαστηριακές εξετάσεις θα επιβεβαιώσουν αν ο 60χρονος που κατέληξε σε ΜΕΘ των Αθηνών είχε λεπτοσπείρωση - Ένας άνδρας και μία γυναίκα σε νοσοκομείο της Πάτρας
Οι εργαστηριακές εξετάσεις θα επιβεβαιώσουν επίσημα ένα θανατηφόρο και ακόμα δύο κρούσματα λεπτοσπείρωσης που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Ζάκυνθο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 60χρονος κατέληξε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Αθήνας αφού πρώτα είχε νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, έχοντας συμπτώματα της λεπτοσπείρωσης. Κατά τις ίδιες πηγές, δεν είχε σπεύσει έγκαιρα για παροχή ιατρικής βοήθειας ενδεχομένως, γιατί δεν είχε δώσει την πρέπουσα σημασία, καθώς, τα συμπτώματα συχνά, είναι κοινά με αυτά της γρίπης.
Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Πάτρας μία γυναίκα ενώ κατά τις ίδιες πηγές πήρε εξιτήριο μετά από νοσηλεία και ένας άνδρας.
Σημειώνεται ότι βάσει των διαθέσιμων στοιχείων η Ζάκυνθος, είναι πρώτη στα Ιόνια Νησιά και πανελλαδικά, στους θανάτους από κρούσματα λεπτοσπείρωσης, που μεταδίδεται από τα τρωκτικά στους ανθρώπους, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Την ίδια στιγμή, αρκετές είναι οι καταγγελίες πολιτών για εστίες μόλυνσης και πολλαπλασιασμού του πληθυσμού των τρωκτικών στο νησί, ενώ έντονη είναι και η δημόσια συζήτηση και αντιπαράθεση μεταξύ εκπροσώπων των τοπικών αρχών, τοπικών κομματικών οργανώσεων, υπηρεσιακών παραγόντων, φορέων κτλ.
