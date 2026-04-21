Η LA VIE EN ROSE προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα φροντίδας για σφριγηλή και λαμπερή επιδερμίδα – Το spring reset που χρειάζεται τώρα η επιδερμίδα σου.
Συνέδριο για την καρδιακή «αμυλοείδωση», τις γενετικές μυοκαρδιοπάθειες και την αθλητική καρδιολογία στην Αθήνα
Διοργανώνεται από την Α΄Καρδιολογική Κλινική του ΕΚΠΑ με την συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων από 23 έως 25 Απριλίου
Πανελλήνια επιστημονική συνάντηση για την «καρδιακή αμυλοείδωση», τις γενετικές μυοκαρδιοπάθειες και την αθλητική καρδιολογία θα πραγματοποιηθεί από 23 μέχρι 25 Απριλίου στην Αθήνα με στόχο αφενός την επιστημονική καταγραφή και αφετέρου την μεταφορά της γνώσης στους γιατρούς με τελικό αποδέκτη τους πολίτες.
Την συνάντηση διοργανώνει η Α’ Καρδιολογική Κλινική του ΕΚΠΑ και θα συμμετάσχουν κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο να παρουσιάσουν τις πιο κρίσιμες εξελίξεις σε πεδία όπως είναι η καθυστέρηση στη διάγνωση ή η ελλιπής αντιμετώπιση που μπορεί να αποβεί καθοριστική για τη ζωή των ασθενών. Το συνέδριο θα ξεκινήσει ως Workshop στο “Ιπποκράτειο” στις 23 Απριλίου 2026, ενώ το κύριο μέρος του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στις 24–25 Απριλίου 2026 στο Cotsen Hall (Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών) στο Κολωνάκι.
Πρόεδροι της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου είναι οι καθηγητές καρδιολογίας Χαράλαμπος Βλαχόπουλος και Κωνσταντίνος Τσιούφης και μέλη οι A. Αντωνόπουλος, Β. Βαρελά, Μ. Βλαχοπούλου, Β. Γαρδικιώτη, Α. Κασιακόγιας, Μ. Ε. Κοιλάκου, Φ. Ε. Κούρτη, Γ. Λάζαρος, Α. Μήλιου, Α. Ξηνταράκου, Δ. Παρχαρίδου, Δ. Τερεντές – Πρίντζιος και Θ. Τσάμπρας
Το συνέδριο θα επιχειρήσει να συνδέσει την έρευνα με την καθημερινή ιατρική πράξη και να προωθήσει την διεπιστημονική συνεργασία και δικτύωση μεταξύ Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, αφού η καρδιολογία περνά από την παρατήρηση των συμπτωμάτων, στη γενετική κατανόηση της νόσου. Οι συνεδρίες για τις μυοκαρδιοπάθειες θα αναδείξουν τα καθημερινά διλήμματα των γιατρών. Δηλαδή πότε πρέπει να γίνει γενετικός έλεγχος, πώς ερμηνεύονται τα ευρήματα και πώς μεταφράζεται αυτή η πληροφορία σε θεραπευτική απόφαση. Η μετάβαση αυτή δεν είναι απλή. Αντιθέτως, αποκαλύπτει ένα νέο πεδίο αβεβαιότητας, όπου η επιστημονική γνώση εξελίσσεται ταχύτερα από τις κατευθυντήριες οδηγίες.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καρδιακή αμυλοείδωση, μια νόσο που για χρόνια υποδιαγιγνώσκεται. Και η καθυστέρηση στη διάγνωση οδηγεί σε απώλεια πολύτιμου χρόνου, την ώρα που οι θεραπευτικές επιλογές πλέον πολλαπλασιάζονται. Η συζήτηση μετατοπίζεται από το «αν υπάρχει θεραπεία» στο πότε και με ποιο τρόπο πρέπει να ξεκινήσει, σηματοδοτώντας μια σαφή πρόοδο στην αντιμετώπιση της νόσου.
Τρίτο θέμα της επιστημονικής συνάντησης η αθλητική καρδιολογία καθώς η άσκηση αποτελεί βασικό πυλώνα υγείας, αλλά δεν είναι χωρίς κινδύνους. Οι ειδικοί θα απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα όπως. Πώς ξεχωρίζουμε την «αθλητική καρδιά» από την παθολογία; Πότε ένας αθλητής κινδυνεύει; Ποιος είναι ο ρόλος της πρόληψης; Ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα που αναδεικνύονται είναι ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος, ιδιαίτερα σε νέους και αθλητές.
Η συζήτηση δεν θα περιοριστεί στην αντιμετώπιση, αλλά επεκτείνεται στην πρόληψη με screening των αθλουμένων, μοριακή διάγνωση και τελικά αξιολόγηση κινδύνου. Πρόκειται για ένα πεδίο όπου η επιστήμη καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην πρόληψη και την υπερδιάγνωση.
Το συνέδριο δεν αγνοεί τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα μεγάλα δεδομένα και οι διεθνείς καταγραφές υπόσχονται καλύτερη κατανόηση των σπάνιων καρδιακών νοσημάτων και πιο στοχευμένες θεραπείες. Ωστόσο, τίθεται ένα έμμεσο αλλά ουσιαστικό ερώτημα για το αν το ΕΣΥ είναι έτοιμο να ακολουθήσουν αυτόν τον ρυθμό.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του συνεδρίου είναι ότι δεν περιορίζεται στην αυστηρά ιατρική διάσταση. Η εξουθένωση των γιατρών, η ψυχολογική επιβάρυνση των ασθενών και η ανάγκη για ολοκληρωμένη φροντίδα μπαίνουν στο τραπέζι της συζήτησης.
Δείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου
