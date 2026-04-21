Συνελήφθη ανήλικος στην Κάτω Αχαΐα που μπούκαρε σε σπίτια και έκλεψε χρυσαφικά και κινητά

ΕΛΛΑΔΑ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός ανηλίκου για κλοπές σε σπίτια και στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) στην Κάτω Αχαΐα.

Ειδικότερα, ο ανήλικος χθες το πρωί μπούκαρε σε δύο σπίτια στην Κάτω Αχαΐα, από τις οποίες αφαίρεσε δύο κινητά τηλέφωνα, ένα γυναικείο επίχρυσο ρολόι και μία χρυσή βέρα.

Επιπλέον, μετά από αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος δεν είχε προβεί στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του για την παραμέληση της εποπτείας του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

