Γέφυρα σωτηρίας από την ΕΛΑΣ για ανήλικο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις: Μεταφέρθηκε σε 18 λεπτά από τα Ν. Μάλγαρα στο «Ιπποκράτειο»
Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή σε λίγα λεπτά κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο

Μάχη με το χρόνο στήθηκε για τη μεταφορά ανήλικου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε μια επιχείρηση - «γέφυρα σωτηρίας» που κινητοποίησε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο από την Κοζάνη, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του. Στο ύψος των διοδίων των Ν. Μαλγάρων στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση συνοδείας από αστυνομικές δυνάμεις (ΔΙ.ΑΣ., "Ζ", Ο.Π.Κ.Ε.) προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διέλευση μέσα από την κυκλοφοριακή κίνηση.

Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

