Στο νοσοκομείο Πύργου οδηγός που το όχημα του τούμπαρε μετά από τροχαίο, δείτε βίντεο

ΕΛΛΑΔΑ
Από το τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός του δεύτερου οδηγού

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (19/4) στον Πύργο, στην οδό Αλφειού, όταν δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα κόκκινο όχημα επιχείρησε να εισέλθει στην οδό Αλφειού και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα μαύρο ΙΧ, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση από τον Πύργο. Από τη σύγκρουση, το μαύρο αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια ανατράπηκε, αφού προηγουμένως προσέκρουσε σε στύλο στάσης του ΚΤΕΛ.

troxaio-purgos


Σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr o οδηγός του οχήματος που τούμπαρε κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο, χωρίς να φέρει εμφανή τραύματα. Ωστόσο, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πύργου για προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους.

Από το τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός του δεύτερου οδηγού, ο οποίος υπέστη κυρίως το σοκ της σύγκρουσης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση.


Δείτε βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

