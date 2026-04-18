Αίσιο τέλος για τον 7χρονο Βαγγέλη στη Θεσσαλονίκη που τον άρπαξε ο πατέρας του
Ο ανήλικος εντοπίστηκε από τις Αρχές  και είναι καλά στην υγεία του

Βρέθηκε από τις Αρχές στα Μετέωρα της Θεσσαλονίκης, ο 7χρονος Βαγγέλης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί την Πέμπτη (16/4) από την περιοχή των Συκεών, μετά από αρπαγή στην οποία προέβη ο πατέρας του.

Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το ανήλικο αγόρι εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Σημειώνεται πως «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε χθες στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
