Συμμορία στον Πειραιά έκλεβε μοτοσικλέτες, τις διέλυε και τις πωλούσε για ανταλλακτικά, τρεις συλλήψεις
Τις μετέφεραν σε αποθήκη όπου τις έκρυβαν για λίγες ημέρες, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό μέσω GPS
Στην εξάρθρωση συμμορίας που έκλεβε μοτοσυκλέτες, τις αποσυναρμολογούσε και διέθετε προς πώληση τα ανταλλακτικά τους και στην σύλληψη τριών μελών της, μεταξύ αυτών και ένας ανήλικος, προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ένα όχημα τύπου mini van και έκλεβαν τα δίκυκλα από διάφορες περιοχές της Αττικής. Στη συνέχεια τα μετέφεραν σε αποθήκη στον Πειραιά, όπου τα έκρυβαν για λίγες ημέρες, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό μέσω συστημάτων γεωεντοπισμού (GPS).
Αφού πέρναγαν οι μέρες και οι μοτοσυκλέτες ήταν «καθαρές» τις μετέφεραν σε υπόγειο πολυκατοικίας, όπου με χρήση ειδικού εξοπλισμού τις αποσυναρμολογούσαν και μετά διέθεταν προς πώληση τα επιμέρους ανταλλακτικά.
Κατά τις έρευνες των αστυνομικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο κλεμμένες μοτοσυκλέτες, σκελετός ακόμη μίας, 30 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, το ποσό των 950 ευρώ, δύο περούκες που χρησιμοποιούσαν για να δυσχεραίνουν την ταυτοποίησή τους, εξοπλισμός αποσυναρμολόγησης, πλήθος εξαρτημάτων, πινακίδες κυκλοφορίας και τρία κινητά τηλέφωνα.
Επιπλέον, κατασχέθηκε το «επιχειρησιακό» βαν της ομάδας, καθώς και ακόμη ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν για μετακινήσεις και κατοπτεύσεις πριν από τις κλοπές.
Οι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στις 14 Απριλίου σε περιοχές του Πειραιά και της Αιδηψού και είναι ηλικίας 17, 33 και 36 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για διακεκριμένες κλοπές, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα, σε βάρος των γονέων του ανήλικου μέλους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
