Συνελήφθη 20χρονος στην Καλαμάτα με πάνω από 2.000 κροτίδες και 20 δυναμίτες που είχε παραγγείλει από το εξωτερικό
Στη σύλληψη ενός 20χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Καλαμάτα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

Ο νεαρός εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του ένα χαρτοκιβώτιο, μέσα στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.183 κροτίδες διαφόρων τύπων και 20 δυναμίτες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 20χρονος είχε παραγγείλει τις ποσότητες μέσω διαδικτύου από χώρα του εξωτερικού, με σκοπό να τις εισάγει στην Ελλάδα και στη συνέχεια να τις διαθέσει στην αγορά, αποκομίζοντας παράνομο κέρδος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών, ενώ οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αστυνομικές αρχές της Καλαμάτας.
Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

