Συνελήφθη 20χρονος στην Καλαμάτα με πάνω από 2.000 κροτίδες και 20 δυναμίτες που είχε παραγγείλει από το εξωτερικό
Στη σύλληψη ενός 20χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Καλαμάτα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.
Ο νεαρός εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του ένα χαρτοκιβώτιο, μέσα στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.183 κροτίδες διαφόρων τύπων και 20 δυναμίτες.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 20χρονος είχε παραγγείλει τις ποσότητες μέσω διαδικτύου από χώρα του εξωτερικού, με σκοπό να τις εισάγει στην Ελλάδα και στη συνέχεια να τις διαθέσει στην αγορά, αποκομίζοντας παράνομο κέρδος.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών, ενώ οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αστυνομικές αρχές της Καλαμάτας.
