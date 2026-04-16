Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών: Κατασχέθηκαν πάνω από 10 κιλά κάνναβης
Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών: Κατασχέθηκαν πάνω από 10 κιλά κάνναβης

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε σταθμό διοδίων στην Ολυμπία Οδό - Κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, το όχημά τους, 240 ευρώ και 2 κινητά

Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών: Κατασχέθηκαν πάνω από 10 κιλά κάνναβης
Στη σύλληψη δύο ανδρών για κατοχή και διακίνηση κάνναβης προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί της 15ης Απριλίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η σύλληψή τους προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε σταθμό διοδίων στην Ολυμπία Οδό, όπου, μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, βρέθηκαν να μεταφέρουν μέσα σε όχημα 10.500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χωρισμένα σε 10 συσκευασίες, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Κατασχέθηκαν η ποσότητα κάνναβης, το όχημα ως μέσο μεταφοράς, 240 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

