Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και στην Κύπρο, πώς θα επαληθεύεται η ηλικία
Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και στην Κύπρο, πώς θα επαληθεύεται η ηλικία
Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη θεσπίζει πλαίσιο ελέγχου ηλικίας για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο, με βάση ευρωπαϊκό σύστημα age verification που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα
Η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί σε ρύθμιση που θέτει ως ελάχιστη ηλικία τα 15 έτη για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με την κυβέρνηση να συνδέει το μέτρο με την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.
Σύμφωνα με όσα αναρτήθηκαν από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, η σχετική πρόταση θα ενσωματωθεί εντός του έτους στην εθνική εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης».
Το πραγματικό τεστ δεν θα είναι η εξαγγελία αλλά η εφαρμογή. Δηλαδή αν το σύστημα επαλήθευσης θα είναι πράγματι λειτουργικό, αν θα σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και κυρίως αν οι πλατφόρμες θα υποχρεωθούν να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Γιατί αλλιώς η Κύπρος θα έχει νομοθετήσει κάτι ορθό σε επίπεδο πρόθεσης, αλλά οι ανήλικοι θα συνεχίσουν να μπαίνουν κανονικά με δύο κλικ και μια ψεύτικη ημερομηνία γέννησης.
Σύμφωνα με όσα αναρτήθηκαν από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, η σχετική πρόταση θα ενσωματωθεί εντός του έτους στην εθνική εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης».
Το όριο και το νομοσχέδιοΣύμφωνα με την κυβερνητική κατεύθυνση, το νομοσχέδιο θα καθορίζει το πεδίο εφαρμογής, την υποχρέωση επαλήθευσης ηλικίας, τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και τις αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις. Η ουσία είναι ότι δεν θα μείνει μόνο σε μια γενική πολιτική εξαγγελία, αλλά επιχειρείται να αποκτήσει σαφές νομικό και τεχνικό πλαίσιο.
Το ευρωπαϊκό εργαλείο πίσω από την απόφασηΗ Λευκωσία βασίζεται πάνω στην ευρωπαϊκή τεχνική πρόταση για επαλήθευση ηλικίας στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διαθέσει από τον Ιούλιο του 2025 ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο age verification, σχεδιασμένο ώστε ο χρήστης να αποδεικνύει ότι ανήκει σε συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερα προσωπικά δεδομένα απ’ όσα χρειάζονται. Το σύστημα αυτό έχει παρουσιαστεί ως λύση που διαφυλάσσει την ιδιωτικότητα και είναι συμβατή με τα μελλοντικά ευρωπαϊκά ψηφιακά πορτοφόλια ταυτότητας.
Τι σημαίνει στην πράξηΗ πρακτική στόχευση είναι διπλή. Από τη μία, να δυσκολευτεί η ανεξέλεγκτη πρόσβαση ανηλίκων σε πλατφόρμες που ενισχύουν εθισμό, έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο ή ψηφιακή παρενόχληση. Από την άλλη, να μεταφερθεί μέρος της ευθύνης και στις ίδιες τις πλατφόρμες, οι οποίες εδώ και χρόνια δηλώνουν ότι προστατεύουν τους ανήλικους, αλλά στην πράξη αρκούνται συνήθως σε ένα κουτάκι όπου το παιδί πατά μόνο του ότι είναι μεγαλύτερο. Το γνωστό υψηλό επίπεδο τεχνολογικής αυταπάτης του 21ου αιώνα.
Το πραγματικό τεστ δεν θα είναι η εξαγγελία αλλά η εφαρμογή. Δηλαδή αν το σύστημα επαλήθευσης θα είναι πράγματι λειτουργικό, αν θα σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και κυρίως αν οι πλατφόρμες θα υποχρεωθούν να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Γιατί αλλιώς η Κύπρος θα έχει νομοθετήσει κάτι ορθό σε επίπεδο πρόθεσης, αλλά οι ανήλικοι θα συνεχίσουν να μπαίνουν κανονικά με δύο κλικ και μια ψεύτικη ημερομηνία γέννησης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
