Ο μοβ δρόμος της Ελλάδας που μοιάζει βγαλμένος από παραμύθι
Ο μοβ δρόμος της Ελλάδας που μοιάζει βγαλμένος από παραμύθι

Το λιθόστρωτο δρομάκι περνά κάτω από μια εντυπωσιακή πέργκολα από ανθισμένες βουκαμβίλιες και αναρριχώμενα φυτά

Ο μοβ δρόμος της Ελλάδας που μοιάζει βγαλμένος από παραμύθι
Ένα εντυπωσιακό βίντεο στο TikTok φέρνει στο προσκήνιο ένα από τα πιο όμορφα και ξεχωριστά μέρη της Ελλάδας, ένα σοκάκι στον Μόλυβο της Λέσβου που μοιάζει να έχει «βαφτεί» μωβ από τη φύση.

Στα πλάνα, το λιθόστρωτο δρομάκι περνά κάτω από μια εντυπωσιακή πέργκολα από ανθισμένες βουκαμβίλιες και αναρριχώμενα φυτά, τα οποία δημιουργούν ένα πυκνό φυσικό «σκέπαστρο» σε αποχρώσεις του μωβ. Τα κλαδιά απλώνονται πάνω από το στενό, σχηματίζοντας ένα σχεδόν παραμυθένιο τοπίο, που θυμίζει σκηνικό από άλλη εποχή.

Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό του Μόλυβου, γνωστό για την αρχιτεκτονική του με τα πέτρινα σπίτια, τα στενά καλντερίμια και την αμφιθεατρική του διάταξη. Το σοκάκι, που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στα social media, ξεχωρίζει για την αισθητική του και την αίσθηση ηρεμίας που αποπνέει.

Δείτε το βίντεο:

@marilenaki_23 #fyp #easter #fy #spring ♬ πρωτότυπος ήχος - 🎶_𝙂𝙧𝙚𝙚𝙠 𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘_🎶
15 ΣΧΟΛΙΑ

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

