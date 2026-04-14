Διαρρήκτης για… κλάματα στην Πολίχνη: Επιχείρησε να μπει σε καφεκοπτείο αλλά έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων, δείτε βίντεο
Στην προσπάθειά του να διαφύγει έσπασε την τζαμαρία και το προστατευτικό ρολό του καταστήματος

Επεισοδιακή ήταν η απόπειρα διάρρηξης σε καφεκοπτείο της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη μετά την Ανάσταση.

Ο επίδοξος διαρρήκτης σκαρφάλωσε και έσπασε το τζάμι για να μπει μέσα στο καφεκοπτείο. Ωστόσο έγινε αντιληπτός από μια
γειτόνισσα που του φωνάζει.

Τότε, αναγκάστηκε να πηδήξει από ύψος τουλάχιστον 2.5 μέτρων για να διαφύγει. Στην προσπάθειά του έσπασε την τζαμαρία και το προστατευτικό ρολό του καταστήματος, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ.


«Μετά την Ανάσταση ήρθα στο μαγαζί μέχρι τις 3:20 περίπου. Με το πού τελείωσε η εκκλησία στις 3:37 έρχεται ένας, πατάει στο
στόρι, ανεβαίνει επάνω, σπάει το τζάμι. Για καλή μου τύχη μία πελάτισσα μου βγήκε έξω και αρχίζει φωνάζει. Ευτυχώς δεν πρόλαβαν να μπουν, μόνο το τζάμι, γέμισε ο τόπος γυαλιά. Κόπηκε, έχει αίματα επάνω», είπε ο ιδιοκτήτης του καφεκοπτείου, Βασίλης Νικολαΐδης στην ΕΡΤ.

Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

