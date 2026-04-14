Λάρισα: Ατζαμής διαρρήκτης ξέχασε το τσαντάκι του στη βεράντα και ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία
Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων

Στην ταυτοποίηση ενός 31χρονου άνδρα, ο οποίος πριν από τέσσερις ημέρες επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαρρήξει κατοικία στη Λάρισα, προχώρησαν αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, καθώς ο ύποπτος άφησε πίσω του το τσαντάκι του στη βεράντα του σπιτιού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος του 31χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Απριλίου στη Λάρισα, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να προσπάθησε να παραβιάσει μπαλκονόπορτα κατοικίας, χωρίς τελικά να καταφέρει να εισέλθει στον εσωτερικό χώρο. Κατά την παραμονή του στο μπαλκόνι, προκάλεσε φθορές σε αντικείμενα, μεταξύ των οποίων καρέκλες και γλάστρες.

Στο σημείο εντοπίστηκε το τσαντάκι του 31χρονου, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, καθώς και τρία ναρκωτικά δισκία.
