Πιάστηκαν στα χέρια και τραυματίστηκαν με το ίδιο μαχαίρι, δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο
Πρόκειται για δύο άνδρες παλαιστινιακής καταγωγής
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν δύο άνδρες παλαιστινιακής καταγωγής πιάστηκαν στα χέρια και τραυματίστηκαν με μαχαίρι.
Ο 26χρονος τραυμάτισε τον 34χρονο στην κοιλιά με μαχαίρι και στη συνέχεια ο δεύτερος το άρπαξε και τραυμάτισε τον πρώτο στο δάχτυλο, σύμφωνα με το neakriti.gr. Διασώστες τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους, αμφότεροι συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
