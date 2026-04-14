Κρίσιμες ώρες για τον 17χρονο που τραυματίστηκε σε τροχαίο στους Παξούς, υποβάλλεται σε χειρουργεία
Ο ανήλικος τραυματίστηκε στο τροχαίο όπου άφησε την τελευταία του πνοή 15χρονος ανήμερα του Πάσχα

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα νοσηλεύεται ο 17χρονος που τραυματίστηκε στο τροχαίο στους Παξούς, όπου έχασε τη ζωή του ένας 15χρονος. Οι δύο ανήλικοι επέβαιναν σε δίκυκλο που συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονη  στην επαρχιακή οδό Γαίου – Λάκκας Παξών.

Ο 17χρονος φέρει κατάγματα σε όλο το σώμα και υποβάλλεται σε συνεχή χειρουργεία, σύμφωνα με το tempo24.news. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την ζωή του νεαρού συνοδηγού.

«Θέλω να ξαναδώ τον ίδιο (τον αδερφό μου) για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό» είπε η αδερφή του 15χρονου στο MEGA. Από την πλευρά του ο θείος ανέφερε πως «είχανε βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήτανε πάνω στη στροφή και ερχότανε άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε επάνω στο αυτοκίνητο».

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας όπου και κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στα Γιάννενα. «Το παιδί αυτό (ο 15χρονος) πρέπει να είχε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική και αυχενική κάκωση για αυτό και κατέληξε στο Κέντρο Υγείας, μετά από μισή ώρα το φέρανε», είπε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 17χρονος φίλος του, δεν φορούσαν κράνος. 


Συνελήφθη η 24χρονη

Μετά το τροχαίο δυστύχημα η 24χρονη συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Έρευνα για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.
Σχετικά Άρθρα

Best of Network

Δείτε Επίσης