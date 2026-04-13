Χωρίς δίπλωμα και χωρίς κράνος ο 15χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με μηχανή στους Παξούς
Η μηχανή στην οποία επέβαιναν οι δύο ανήλικοι μπήκε υπό συνθήκες που διερευνώνται στο αντίθετο ρεύμα  και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 24χρονη

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 15χρονο στους Παξούς προσπαθεί να διαλευκάνει το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στην Επαρχιακή οδό Γαίου – Λάκκας Παξών.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 15χρονος με έναν 17χρονο φίλο του, που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε μια 24χρονη, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται το δίκυκλο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 17χρονος φίλος του, δεν φορούσαν κράνος.

Μετά το τροχαίο δυστύχημα η 24χρονη συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
