Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Έκλεβε σπίτια στο Μεσολόγγι για 11 μέρες, άρπαξε χρυσές λίρες 30.250 ευρώ
Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα
Συνελήφθη άνδρας στο Μεσολόγγι για τουλάχιστον τρεις κλοπές από σπίτι. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.
Επιπλέον, κατηγορείται και άλλος ένας ημεδαπός άνδρας ως συνεργός του κατηγορουμένου σε μια περίπτωση κλοπής. Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, ενεργώντας κατά περίπτωση και με τον συνεργό του, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Μαρτίου έως 10 Απριλίου 2026 στο Μεσολόγγι, διέπραξε τουλάχιστον τρεις κλοπές σε οικίες.
Σε μία από τις περιπτώσεις, στις 10 Απριλίου, εισήλθε σε οικία και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και κοσμήματα, μεταξύ των οποίων 30 χρυσές λίρες, συνολικής αξίας περίπου 30.250 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση διέφυγε όταν έγινε αντιληπτός από τους παθόντες.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.
