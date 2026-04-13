Έκλεβε σπίτια στο Μεσολόγγι για 11 μέρες, άρπαξε χρυσές λίρες 30.250 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Μεσολόγγι Κλοπές Σύλληψη Αστυνομία

Έκλεβε σπίτια στο Μεσολόγγι για 11 μέρες, άρπαξε χρυσές λίρες 30.250 ευρώ

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Έκλεβε σπίτια στο Μεσολόγγι για 11 μέρες, άρπαξε χρυσές λίρες 30.250 ευρώ
Συνελήφθη άνδρας στο Μεσολόγγι για τουλάχιστον τρεις κλοπές από σπίτι. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Επιπλέον, κατηγορείται και άλλος ένας ημεδαπός άνδρας ως συνεργός του κατηγορουμένου σε μια περίπτωση κλοπής. Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, ενεργώντας κατά περίπτωση και με τον συνεργό του, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Μαρτίου έως 10 Απριλίου 2026 στο Μεσολόγγι, διέπραξε τουλάχιστον τρεις κλοπές σε οικίες.

Σε μία από τις περιπτώσεις, στις 10 Απριλίου, εισήλθε σε οικία και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και κοσμήματα, μεταξύ των οποίων 30 χρυσές λίρες, συνολικής αξίας περίπου 30.250 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση διέφυγε όταν έγινε αντιληπτός από τους παθόντες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

