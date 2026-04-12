Απρόοπτο σε εκκλησία της Εύβοιας: Έσβησε το Άγιο Φως πριν φτάσει στους πιστούς
Χαμός στην Εύβοια τη στιγμή του Αγίου Φωτός – Ο ιερέας επέστρεψε στο ιερό
Ένα απρόοπτο συνέβη στην Εύβοια κατά τη διάρκεια της ιεράς ακολουθίας του Αγίου Φωτός, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Κριεζών όταν ο ιερέας, κατά τη διάρκεια της εξόδου του από το ιερό για να μοιράσει το Άγιο Φως στους πιστούς, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη κατάσταση. Οι πιστοί, γεμάτοι ανυπομονησία να ανάψουν πρώτοι τη λαμπάδα τους, βιάστηκαν να πλησιάσουν κοντά στον ιερέα, με αποτέλεσμα το κερί που κρατούσε εκείνος να σβήσει μέσα στη χαοτική φασαρία.
Η σκηνή δημιούργησε αμηχανία για λίγα δευτερόλεπτα, καθώς όλοι περίμεναν να λάβουν το Άγιο Φως. Παρά την αναστάτωση, ο ιερέας, με απόλυτη ψυχραιμία, επέστρεψε στο ιερό για να ανάψει ξανά το κερί και να συνεχίσει τη διαδικασία του μοιράσματος του Αγίου Φωτός.
Όταν το γεγονός συνέβη, μέσα στην εκκλησία ακούστηκε το χαρακτηριστικό «ωωωωω!» από τους πιστούς, οι οποίοι, αν και σε στιγμές απογοήτευσης, γρήγορα αντέδρασαν με γέλια και κατανόηση για το περιστατικό. Η περιστασιακή αναστάτωση δεν κατάφερε να σβήσει την ατμόσφαιρα της Ανάστασης και του φωτός, αλλά αντίθετα, φάνηκε να προσθέτει έναν ανθρώπινο και γεμάτο χιούμορ τόνο στη ιερή στιγμή.
Είναι εντυπωσιακό πώς ακόμη και στις πιο ιερότατες στιγμές μπορεί να προκύψουν αστεία και ανατροπές, υπενθυμίζοντας σε όλους μας πως η πίστη και η παράδοση δεν εξαρτώνται μόνο από τη σοβαρότητα των στιγμών, αλλά και από την απλότητα της ανθρώπινης φύσης.
πηγή: evima
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα