Συνελήφθη 59χρονη που σκόπευε να πουλήσει 25.840 κροτίδες στην Κω
Η αγορά, κατασκευή και εμπορία κροτίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη - Τι συμβουλεύει η Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη ατυχημάτων κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα
Στη σύλληψη μιας 59χρονης για παράνομη κατοχή – διάθεση ειδών πυροτεχνίας προχώρησε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (7/4) η Αστυνομία στην Κω.
Ειδικότερα, μετά από έρευνα που έγινε σε κατάστημα της 59χρονης, βρέθηκαν 25.840 κροτίδες διαφόρων τύπων, τα οποία σκόπευε να πουλήσει. Όλα τα είδη πυροτεχνίας κατασχέθηκαν.
Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι η αγορά, κατασκευή και εμπορία κροτίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα στη χώρα μας, συμβαίνουν σοβαρά ατυχήματα, ιδιαίτερα με ανήλικους, συνάνθρωποι μας χάνουν τη ζωή τους και τραυματίζονται, κάποιοι μάλιστα σοβαρά σε σημείο ακρωτηριασμού, τύφλωσης ή και κώφωσης εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης κροτίδων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, παρόλο που κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο.
Συμβουλές της ΑστυνομίαςΗ Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της πρόληψης αυτών των ατυχημάτων συμβουλεύει – συνιστά στους πολίτες και ιδίως στους γονείς τα εξής:
- Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται.
- Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη. Μην τα αγοράζετε.
- Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.
- Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακρωτηριασμού ακόμα και θανάτου.
- Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.
- Οι ενήλικοι, μην χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας μιμηθούν τα παιδιά.
- Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ίδια τη ζωή.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
