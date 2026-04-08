Τι αλλάζει με την τροποποίηση του συστήματος παραπομπών σε ειδικό γιατρό: Πώς θα κλείνουμε ραντεβού μαζί του
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Υγείας γιατρός ΕΟΠΥΥ Ασφαλισμένοι

Διευκρινίσεις για την αλλαγή στο σύστημα παραπομπών σε ειδικό γιατρό μετά την ψήφιση τροπολογίας δίνει το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με το αρχικό πλαίσιο, η παραπομπή σε άλλους ιατρούς πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από τον προσωπικό ιατρό, στον οποίο ο πολίτης ήταν εγγεγραμμένος.

Η τροπολογία προβλέπει ότι σε περιπτώσεις που υφίσταται αντικειμενική δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού ιατρού, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε ιατρό ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, προκειμένου να πραγματοποιείται η αρχική παραπομπή στο σύστημα.

Ο πολίτης δεν θα υφίσταται οικονομική επιβάρυνση για επισκέψεις σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει παραπεμπτικό από τον προσωπικό ιατρό του ή οποιονδήποτε γενικό ιατρό ή παθολόγο ή υπόχρεο προσωπικό ιατρό (πρώην αγροτικό ιατρό).

Στόχος της ρύθμισης είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να καταστεί το βασικό σημείο εξυπηρέτησης και η κύρια πύλη εισόδου των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποσκοπώντας στην ορθολογικότερη διαχείριση και την αύξηση της διαθεσιμότητας των ραντεβού των πολιτών με άλλους ειδικούς ιατρούς, τα οποία θα δεσμεύονται ηλεκτρονικά με βάση το ιατρικό παραπεμπτικό.

Σημειώνεται ότι με την ενεργοποίηση του συστήματος παραπομπών (μέσω παραπεμπτικού από ιατρό της ΠΦΥ), τροποποιείται και η διαδικασία ηλεκτρονικής δέσμευσης ραντεβού, για την οποία θα απαιτείται πλέον η ύπαρξη παραπεμπτικού.

Διευκρινίζεται ότι οι πολίτες με χρόνια νοσήματα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν όσα ραντεβού είναι αναγκαία για χρονικό διάστημα ενός έτους με την έκδοση μόνο ενός παραπεμπτικού.

«Για τους πολίτες που δεν διαθέτουν προσωπικό ιατρό, σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Τ.ΟΜ.Υ., Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ιατρικού παραπεμπτικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση», αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

Κλείσιμο
Το υπουργείο προσθέτει ότι με την τροποποίηση της διάταξης του συστήματος παραπομπών, επιλύονται πρακτικά και λειτουργικά εμπόδια που προέκυψαν κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης και εφαρμογής του εν λόγω συστήματος παραπομπών.

Ειδικότερα, «η ρύθμιση αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος υγείας, όπως η αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού ιατρού σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. προσωρινές απουσίες ιατρών (άδειες, ασθένειες, κενές θέσεις) και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές). Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ιατρούς και δομές του δημόσιου συστήματος υγείας και σε παρόχους συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτησή τους από τον προσωπικό ιατρό στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι», τονίζει το υπουργείο Υγείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

