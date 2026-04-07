Μαρινάκης: Όσοι λένε να καταργηθεί ο σταυρός στις εκλογές, ακολουθούν έναν επικίνδυνο δρόμο ελιτισμού



Πίεση για επιτάχυνση της Δικαιοσύνης



«Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, αλλά εκφράζει προβληματισμούς»



Ανοίγει η συζήτηση για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή



Πώς θα λειτουργεί το μοντέλο



Πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών

Ειδικά για την τελευταία μεταρρύθμιση, σημείωσε ότι πλέον «δεν μπορεί κανείς να πάρει τηλέφωνο και να ζητήσει να πληρώσει λιγότερο φόρο ή να καθυστερήσει υποχρεώσεις», τονίζοντας πως το ίδιο θα ισχύει και για τις αγροτικές επιδοτήσεις, όπου «δεν μπορεί κάποιος να ζητήσει να πάρει περισσότερα χρήματα από αυτά που δικαιούται».Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια τόσο από την πλευρά των πολιτικών που βλέπουν τα ονόματά τους να εμπλέκονται σε υποθέσεις, όσο και από την κοινωνία.Όπως είπε, πολλοί βουλευτές «έχουν κρεμαστεί στα μανταλάκια», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα πραγματικά δεδομένα διαφέρουν από την αρχική εικόνα. Παράλληλα όμως υπογράμμισε ότι υπάρχει και ένα ευρύτερο κοινωνικό αίσθημα αγανάκτησης, με πολίτες να αναρωτιούνται «πόσο πια θα πρέπει να έχουν μέσον για να πετύχουν κάτι».«Υπάρχουν δύο αλήθειες που πρέπει να δούμε ταυτόχρονα», ανέφερε, εξηγώντας ότι αφενός δεν πρέπει να στοχοποιούνται συλλήβδην πολιτικοί και αφετέρου η κοινωνία ζητά «ουσιαστικές αλλαγές και όχι ευχάριστα λόγια».Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, ειδικά σε υποθέσεις που αφορούν δημόσια πρόσωπα.Όπως σημείωσε, λόγω της πενταετούς παραγραφής για πλημμελήματα, θα πρέπει μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού να έχει ξεκαθαρίσει αν θα ασκηθούν διώξεις για πράξεις του 2021. «Η Δικαιοσύνη πρέπει να κινηθεί όχι βιαστικά αλλά αποτελεσματικά, ώστε ο κόσμος να πάρει απαντήσεις», ανέφερε.Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια αποτελεί προνόμιο του πρωθυπουργού, ενώ υπογράμμισε ότι η παραπομπή σε δίκη «δεν σημαίνει καταδίκη», επιμένοντας στην ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας.Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανές πρωτοβουλίες προς τη Δικαιοσύνη ή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν σαφής: «Η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει». Ωστόσο, όπως είπε, μπορεί να διατυπώνει εύλογα αιτήματα, όπως:- Να μην καθυστερούν υποθέσεις με έντονο δημόσιο ενδιαφέρον- Να υπάρχει πλήρης εικόνα και όχι αποσπασματική ενημέρωση- Να αποφεύγονται διαρροές στοιχείων πριν φτάσουν επισήμως στη ΒουλήΕιδικά για τις διαρροές, σημείωσε ότι δεν θεωρεί δεδομένο πως προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ενδεχομένως από πρόσωπα που εμπλέκονται στις έρευνες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό δημιουργεί στρεβλή εικόνα στην κοινή γνώμη.Υπογράμμισε ότι πρόκειται για «δίκαιους προβληματισμούς τόσο των βουλευτών όσο και της κοινωνίας», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη θεσμικής σοβαρότητας και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων.Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόταση που έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, ξεκαθαρίζοντας εξαρχής ότι πρόκειται για μια συζήτηση που μόλις ανοίγει.Όπως τόνισε, «είναι μία πρόταση, μία σκέψη που ουσιαστικά ανοίγει έναν διάλογο», επισημαίνοντας ότι η συζήτηση αυτή θα κορυφωθεί σε κομματικό επίπεδο στο συνέδριο της Νέα Δημοκρατία τον Μάιο, ενώ παράλληλα συνδέεται και με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.Ο ίδιος υπογράμμισε ότι για το κυβερνών κόμμα το συνέδριο «δεν είναι μια ευκαιρία αντιπαραθέσεων, αλλά μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το πώς πρέπει να κυβερνάται η χώρα», δίνοντας έμφαση στον προγραμματικό διάλογο και στις ανάγκες της κοινωνίας.Αναλύοντας την πρόταση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι δεν πρόκειται για ειλημμένη απόφαση, αλλά για ένα μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. «Δεν είναι κάτι προεξοφλημένο ότι θα γίνει, είναι μια σκέψη στο τραπέζι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς να σημαίνει ότι την υιοθετώ πλήρως ή την απορρίπτω».Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, η βασική λογική είναι ότι όταν ένας βουλευτής αναλαμβάνει υπουργικά καθήκοντα, η βουλευτική του ιδιότητα τίθεται σε αναστολή. «Στην πραγματικότητα αφήνει σε δεύτερη μοίρα τα βουλευτικά του καθήκοντα», σημείωσε.Στη θέση του θα αναλαμβάνει επιλαχών υποψήφιος, ώστε –όπως είπε– «η εκλογική περιφέρεια να έχει πλήρη και ενεργή εκπροσώπηση». Ο ίδιος μάλιστα τόνισε ότι από την εμπειρία του σε μεγάλες περιφέρειες είναι σαφές πως ένας υπουργός «δεν μπορεί να δίνει την ίδια βαρύτητα και στα δύο καθήκοντα».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κριτική που συνδέει την πρόταση με την καταπολέμηση του ρουσφετιού, ξεκαθαρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.«Η πρόταση αυτή δεν είναι πρόταση καταπολέμησης του ρουσφετιού», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόβλημα των παράνομων παρεμβάσεων αντιμετωπίζεται μέσω θεσμικών αλλαγών, όπως το ψηφιακό κράτος και οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί.Αναγνώρισε πάντως ότι υπάρχουν επιφυλάξεις, καθώς –όπως είπε– διατυπώνεται το επιχείρημα πως ένα τέτοιο μοντέλο θα οδηγούσε σε περισσότερα πολιτικά γραφεία και ενδεχομένως σε μεγαλύτερη επιρροή. «Ακούγεται ότι από 300 βουλευτικά γραφεία μπορεί να φτάσουμε σε πολύ περισσότερα», σημείωσε.Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε και μια συμπληρωματική ιδέα: τη μείωση του αριθμού των βουλευτών. Όπως εξήγησε, «αν οι υπουργοί δεν είναι ταυτόχρονα βουλευτές, τότε στην πράξη ο αριθμός θα αυξηθεί», γι’ αυτό –όπως είπε– θα μπορούσε να εξεταστεί η μείωση των εδρών της Βουλής, εντός του συνταγματικού πλαισίου.«Το Σύνταγμα δίνει εύρος από 200 έως 300 βουλευτές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να λειτουργήσει εξισορροπητικά, εφόσον προχωρήσει η πρόταση.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του δημόσιου διαλόγου, σημειώνοντας ότι η κοινωνία εμφανίζεται πιο ώριμη και ανοιχτή σε τέτοιες συζητήσεις.«Αν βγούμε από τον μικρόκοσμο του παλιού πολιτικού συστήματος, βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει να γίνονται αυτές οι κουβέντες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει άμεση συμφωνία ή διαφωνία, αλλά να ανοίγουν ζητήματα.Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε τις διαχρονικές μεταρρυθμίσεις που –όπως είπε– περιόρισαν πρακτικές του παρελθόντος, αναφέροντας ενδεικτικά το ΑΣΕΠ, τη «Διαύγεια» και το ψηφιακό κράτος.«Μέχρι το ΑΣΕΠ υπήρχε το ρουσφέτι του διορισμού. Μετά το ΑΣΕΠ αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Μέχρι το ψηφιακό κράτος μπορούσε να υπάρχει μια κακώς εννοούμενη σχέση πολίτη και κράτους. Σήμερα αυτά περιορίζονται δραστικά», τόνισε.