Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 4 ανηλίκων για κλοπές ηλεκτρικών πατινιών και ρούχων
Δύο διαφορετικές υποθέσεις κλοπών με πρωταγωνιστές ανήλικους και νεαρούς δράστες απασχόλησαν, το τελευταίο 24ωρο, τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, οδηγώντας σε συνολικά τέσσερις συλλήψεις.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν στην περιοχή της Ξηροκρήνης, δύο άτομα, 21 και 15 ετών, καθώς είχαν διαρρήξει κατάστημα ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών και scooter στο κέντρο της πόλης, απ' όπου αφαίρεσαν πέντε ηλεκτρικά πατίνια και τέσσερις μπαταρίες ηλεκτρικών μοτοσικλετών. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε περίπου 6.000 ευρώ.

Σε δεύτερο περιστατικό, δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 17 και 16 ετών (αγόρι και κορίτσι, αντίστοιχα), οι οποίοι φέρονται να αφαίρεσαν διάφορα ενδύματα από κατάστημα. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους, διαπιστώθηκε ότι η 16χρονη δεν είχε προβεί ποτέ στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ως όφειλε.

Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπές.
Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

