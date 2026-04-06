Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Νίκαια: Σύλληψη δύο νεαρών μετά από καταδίωξη, είχαν αρπάξει αλυσίδα από τον λαιμό 69χρονου
Στη σύλληψη δύο νεαρών, έπειτα από καταδίωξη, για απείθεια, ληστεία και επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν την Κυριακή (5/4) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι (19 και 20 ετών) λίγο νωρίτερα είχαν αφαιρέσει βίαια μία αλυσίδα από τον λαιμό ενός 69χρονου άνδρα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο νεαροί, εμφανίστηκαν στον 69χρονο ως υποψήφιοι αγοραστές οχήματος το οποίο είχε διαθέσει προς πώληση και με χρήση βίας του αφαίρεσαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό και διέφυγαν.
Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με όχημα στην περιοχή της Νίκαιας και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, ο 19χρονος οδηγός επιτάχυνε και ακολούθησε καταδίωξη στο πλαίσιο της οποίας το όχημα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Κατόπιν, το όχημα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Κορυδαλλού και οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περάματος, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.
Μετά από έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε, επιμελώς κρυμμένη και κατασχέθηκε η αφαιρεθείσα αλυσίδα, η οποία αποδόθηκε στον 69χρονο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
