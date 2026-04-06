Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Δείτε βίντεο: Σκυλίτσα στην Κρήτη διένυσε 1 χλμ. και οδήγησε άνθρωπο στη διάσωση του κουταβιού της που είχε πέσει σε δεξαμενή νερού
Στη λιμνοδεξαμενή ο άνδρας εντόπισε ένα κουτάβι που πάλευε να μην πνιγεί
Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε στο Ρουκάνι του δήμου Ηρακλείου, όπου μια σκυλίτσα απέδειξε ότι το ένστικτο προστασίας δεν γνωρίζει όρια.
Το ζώο διένυσε περίπου ένα χιλιόμετρο αναζητώντας βοήθεια, προκειμένου να σώσει το κουτάβι της που κινδύνευε να πνιγεί σε λιμνοδεξαμενή της περιοχής. Σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ίδιος κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε αγροτικό δρόμο.
Ξαφνικά είδε μια σκυλίτσα να ανεβαίνει στο καπό του οχήματός του, σε μια απρόσμενη κίνηση που τον αιφνιδίασε. Το ζώο αρνούνταν να απομακρυνθεί, σαν να προσπαθούσε να του τραβήξει την προσοχή και να του μεταδώσει ένα επείγον μήνυμα.
Όταν τελικά κατέβηκε από το καπό, άρχισε να κατευθύνεται προς έναν χωματόδρομο που οδηγούσε σε λιμνοδεξαμενή του χωριού. Καθ’ όλη τη διαδρομή, η σκυλίτσα σταματούσε συχνά και κοιτούσε πίσω, σαν να επιβεβαίωνε ότι ο οδηγός την ακολουθούσε.
Φτάνοντας στο σημείο, ο οδηγός αντίκρισε ένα κουτάβι να παλεύει να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού. Χωρίς να χάσει χρόνο, χρησιμοποίησε μια κατσούνα και κατάφερε να το τραβήξει έξω, βάζοντας τέλος σε μια περιπέτεια που θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
