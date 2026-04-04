Πέθανε ο γνωστός κοσμηματοπώλης Σέρκος Τζανικιάν σε ηλικία 82 ετών
Πέθανε ο γνωστός κοσμηματοπώλης Σέρκος Τζανικιάν σε ηλικία 82 ετών

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του - Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (7/4) στις 10:00 στο Α' νεκροταφείο

Πέθανε ο γνωστός κοσμηματοπώλης Σέρκος Τζανικιάν σε ηλικία 82 ετών
Μαρία Λεμονιά
10 ΣΧΟΛΙΑ
Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) ο γνωστός κοσμηματοπώλης Σέρκος Τζανικιάν σε ηλικία 82 ετών. Τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν λόγω αναπνευστικών προβλημάτων σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (7/4) στις 10:00 στο Α' νεκροταφείο. 

Γεννήθηκε το 1944 με καταγωγή από την Αρμενία και υπήρξε από τους πλέον γνωστούς κοσμηματοπώλες της Αθήνας με το όνομα Serkos. Δεν αγαπούσε τη δημοσιότητα και δεν παραχωρούσε συνεντεύξεις.

Πέθανε ο γνωστός κοσμηματοπώλης Σέρκος Τζανικιάν σε ηλικία 82 ετών

Πολλές διασημότητες και επιχειρηματίες ήταν πελάτες του. Από το μαγαζί του είχε περάσει όλη η Αθήνα. Κολλητοί του φίλοι υπήρξαν ο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης και ο Ανδρέας Κορασίδης. Έχει δύο παιδιά, τον Ζίρο και την Ταλίν. Τον Νοέμβριο του 2000, ο γιος του, Ζίρο ανέλαβε τη διοίκηση του νεοσύστατου και πρωτοποριακού τότε εξειδικευμένου καταστήματος ρολογιών SERKOS στην καρδιά της Αθήνας.

Πέθανε ο γνωστός κοσμηματοπώλης Σέρκος Τζανικιάν σε ηλικία 82 ετών
Ο γιος του, Ζίρος Τζανικιάν

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του με μία ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση τα δύο παιδιά του επισημαίνουν ότι: «Ως δεύτερη γενιά, συνεχίζουμε με σεβασμό στις αξίες που μας κληροδότησε και με αισιοδοξία για το μέλλον. Η παρακαταθήκη του πατέρα μας δεν είναι μόνο ένα όνομα ή ένα κατάστημα, είναι μια δέσμευση που ανανεώνεται κάθε μέρα».

«Το ρητό του "Για να πάρεις, πρέπει πρώτα να δώσεις" υπήρξε οδηγός σε κάθε του βήμα και αξία ζωής που ενέπνευσε όλους όσοι τον γνώρισαν».

Πέθανε ο γνωστός κοσμηματοπώλης Σέρκος Τζανικιάν σε ηλικία 82 ετών

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Με βαθιά θλίψη αλλά και με αμέτρητη ευγνωμοσύνη, ανακοινώνουμε τον θάνατο του πατέρα μας, Σέρκου Τζανικιάν, ιδρυτή του κοσμηματοπωλείου SERKOS.

Αυτοδημιούργητος, με πάθος, πίστη και όραμα, ο Σέρκος Τζανικιάν άνοιξε τις πόρτες ενός κοσμηματοπωλείου που θα γινόταν σημείο αναφοράς στην Αθήνα.

Πάνω από μισό αιώνα μετά, η φιλοσοφία του παραμένει ζωντανή: η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, η προσωπική σχέση εμπιστοσύνης, η αγάπη για το ωραίο.

Το ρητό του "Για να πάρεις, πρέπει πρώτα να δώσεις" υπήρξε οδηγός σε κάθε του βήμα και αξία ζωής που ενέπνευσε όλους όσοι τον γνώρισαν.

Ως δεύτερη γενιά, συνεχίζουμε με σεβασμό στις αξίες που μας κληροδότησε και με αισιοδοξία για το μέλλον. Η παρακαταθήκη του πατέρα μας δεν είναι μόνο ένα όνομα ή ένα κατάστημα, είναι μια δέσμευση που ανανεώνεται κάθε μέρα.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του και δίπλα μας σε αυτό το ταξίδι. Η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα την Τρίτη 7 Απριλίου, ώρα 10:00 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

Αντί στεφάνων η οικογένεια θα εκτιμούσε, για την υποστήριξη της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής, στον αριθμό λογαριασμού: GR3101401160116002002025215

Με εκτίμηση,

Τα παιδιά του Ζίρο & Ταλίν και η υπόλοιπη οικογένεια».
Μαρία Λεμονιά
10 ΣΧΟΛΙΑ

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

