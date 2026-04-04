Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή των Βαΐων, το ωράριο την Μεγάλη Εβδομάδα
Η αγορά μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για τις πασχαλινές προμήθειες
Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή των Βαΐων τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη ώρα, στα πλαίσια του εορταστικού ωραρίου του Πάσχα 2026.
Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν στις 5 Απριλίου από τις 11:00 έως τις 16:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν τις πρώτες αγορές ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας.
Η αγορά μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για τις πασχαλινές προμήθειες, ενώ σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών το ωράριο λειτουργίας για τις επόμενες ημέρες διαμορφώνεται ως εξής:
Μεγάλη Δευτέρα: 09:00 – 21:00
Μεγάλη Τρίτη: 09:00 – 21:00
Μεγάλη Τετάρτη: 09:00 – 21:00
Μεγάλη Πέμπτη: 09:00 – 21:00
Μεγάλη Παρασκευή: 13:00 – 19:00
Μεγάλο Σάββατο: 09:00 – 15:00
Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα: Κλειστά
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
