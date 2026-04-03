Σύλληψη άνδρα στην Πέλλα που πουλούσε εκατοντάδες παράνομα βεγγαλικά και κροτίδες
ΕΛΛΑΔΑ
Πέλλα Βεγγαλικά Κροτίδες

Σύλληψη άνδρα στην Πέλλα που πουλούσε εκατοντάδες παράνομα βεγγαλικά και κροτίδες

Σε κατάστημα που διατηρούσε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8 καπνογόνα, 146 κροτίδες, 119 βεγγαλικά και 488 παιδικά αθύρματα

Σύλληψη άνδρα στην Πέλλα που πουλούσε εκατοντάδες παράνομα βεγγαλικά και κροτίδες
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Πέλλα καθώς σε κατάστημα που διατηρούσε ο συλληφθείς, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κροτίδες, βεγγαλικά και παιδικά αθύρματα.

Ειδικότερα οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα που διατηρούσε ο συλληφθείς όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8 καπνογόνα, 146 κροτίδες, 119 βεγγαλικά και 488 παιδικά αθύρματα (σ.σ. μικρά πυροτεχνήματα χαμηλής έντασης), τα οποία διέθετε προς πώληση χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.


Οδηγίες προστασίας από την ΕΛΑΣ

Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται.

Η καύση βεγγαλικών απαγορεύεται κατά τη περίοδο του Πάσχα.

Αποτρέψτε τα παιδιά από την χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.

Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.

Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.

Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή.

