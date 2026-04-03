Δήμος Αθηναίων: Άνοιξαν οι εγγραφές για τις παιδικές εξοχές 2026

Ο Δήμος προσκαλεί στελέχη για να στηρίξουν τη φετινή κατασκηνωτική εμπειρία





Κλείσιμο

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων. Μέχρι τις 22 Μαΐου 2026, παιδιά ηλικίας 6–12 ετών (γεννημένα μεταξύ 2014 – 2020), θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία μοναδική κατασκηνωτική εμπειρία στη φύση., εκατοντάδες παιδιά θα απολαύσουν δημιουργία, παιχνίδι και μάθηση.Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το καλοκαίρι στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων σημαίνει χαμόγελα, εξερεύνηση, φίλοι και αξέχαστες στιγμές στη φύση. Τους μικρούς Αθηναίους και Αθηναίες περιμένουν φουσκωτό λούνα παρκ, ολυμπιακά αθλήματα και αγώνες κολύμβησης, αλλά και μαγικές βραδιές με τηλεσκόπιο για να ανακαλύψουν τους πλανήτες. Θα δημιουργήσουν το δικό τους μουσικό παραμύθι, θα απολαύσουν θέατρο και τον αγαπημένο τους Καραγκιόζη, ενώ θα μάθουν πώς να προστατεύουν το περιβάλλον. Τους περιμένουμε με χαρά για ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι, δραστηριότητες, γνώση και νέους φίλους που μπορεί να τους συντροφεύουν για μια ζωή».Το πρόγραμμα των παιδικών εξοχών προσφέρει ένα πλούσιο φάσμα δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα, την άθληση και τη βιωματική μάθηση: Ζωγραφική, Θεατρική και Μουσική Ομάδα, χορωδία, αστρονομία, περιβαλλοντικό πρόγραμμα, αθλητικές δραστηριότητες, όπως ποδόσφαιρο, τένις, μπιτς-βόλεϊ, βόλεϊ , πινγκ-πονγκ, πισίνα, σκάκι, καθώς και βραδινή ψυχαγωγία (πάρτι, σινεμά, θεατρικές παραστάσεις).Μέσα από τις δράσεις αυτές, τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνεργαστούν, να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν την αυτονομία τους.Η διάρκεια φιλοξενίας κάθε παιδιού είναι 14 ημέρες, σε μία από τις τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους, ως εξής:Α΄ περίοδος:Παιδιά ηλικίας 6–12 ετών και παιδιά συλλόγων ΑμεΑΆφιξη: Παρασκευή 26-06-2026Αναχώρηση: Πέμπτη 09-07-2026Β΄ περίοδος:Παιδιά ηλικίας 6–12 ετών και παιδιά συλλόγων ΑμεΑ

Άφιξη: Κυριακή 12-07-2026

Αναχώρηση: Σάββατο 25-07-2026



Γ΄ περίοδος:



Παιδιά ηλικίας 6–12 ετών και παιδιά συλλόγων ΑμεΑ

Άφιξη: Τρίτη 28-07-2026

Αναχώρηση: Δευτέρα 10-08-2026



Δ΄ περίοδος:



Παιδιά ηλικίας 6–12 ετών και παιδιά συλλόγων ΑμεΑ

Άφιξη: Τετάρτη 12-08-2026

Αναχώρηση: Τρίτη 25-08-2026



Πληροφορίες και Εγγραφές Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα: camps.cityofathens.gr, ή στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες, κατόπιν ραντεβού, το οποίο κλείνεται ηλεκτρονικά στο rantevou.cityofathens.gr ή τηλεφωνικά.



Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί νέους και νέες για τη στελέχωση των παιδικών εξοχών Με εμπειρία στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία κατασκηνώσεων, αναζητούμε:



Αρχηγό: ηλικίας άνω των 30 ετών



Βοηθούς Αρχηγού: ηλικίας άνω των 25 ετών



Επίσης, προσκαλούμε υπεύθυνα και συνεργάσιμα άτομα με κατασκηνωτική εμπειρία και ειλικρινή αγάπη για τα παιδιά, για τη στελέχωση των Παιδικών Εξοχών:



Υπαρχηγοί: ηλικίας 25-45 ετών



Ομαδάρχες: ηλικίας 16 ετών (απόφοιτοι Β’ Λυκείου) έως 26 ετών



Κοινοτάρχες: ηλικίας 18 ετών (συμπληρωμένο το 18ο έτος) έως 30 ετών



Παρέχεται δωρεάν σίτιση και διαμονή σε οικήματα εντός των εγκαταστάσεων, σε καταπράσινο περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα, χρηματική αποζημίωση για την κοινωνική και εκπαιδευτική τους προσφορά και Βεβαίωση Συμμετοχής.



Οι αιτήσεις για τη στελέχωση των παιδικών εξοχών, γίνονται από 15 Απριλίου έως και 8 Μαΐου, ηλεκτρονικά στο Τμήμα παιδικών εξοχών, t.paidikon.exoxon@athens.gr, ή δια ζώσης στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων, Πατησίων 159 (Ισόγειο).