Κονγκό: Τουλάχιστον 43 νεκροί σε επίθεση ισλαμιστών ανταρτών
Η επίθεση των ισλαμιστών ανταρτών σημειώθηκε την Τετάρτη στην κοινότητα Μπαφουάκοα της επαρχίας Ιτούρι
Τουλάχιστον 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αντάρτες των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ADF), που συνδέονται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, στο βορειοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων της αφρικανικής χώρας.
Η επίθεση των ισλαμιστών ανταρτών σημειώθηκε χθες Τετάρτη στην κοινότητα Μπαφουάκοα της επαρχίας Ιτούρι, ανέφερε ο υπολοχαγός Τζουλς Τσικούντι Νγκόνγκο, εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής διοίκησης στην περιοχή.
Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως «τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν» κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ADF.
Οι Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF) ξεκίνησαν ως αντάρτικο κίνημα στην Ουγκάντα, όμως από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έχουν τις βάσεις τους στα δάση της γειτονικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και αναγνωρίζονται από το Ισλαμικό Κράτος ως παράρτημά του. Οι ένοπλες δυνάμεις της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντας διεξάγουν επιχειρήσεις εναντίον των ADF, όμως οι επιδρομές της οργάνωσης συνεχίζονται.
Οι επιθέσεις των ADF δεν σχετίζονται με τις συγκρούσεις μεταξύ του στρατού της ΛΔ Κονγκό και των ανταρτών του κινήματος Μ23 – που στηρίζεται από τη Ρουάντα – εξαιτίας των οποίων χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί.
