Είμαστε στη μέση της εμπόλεμης περιοχής αλλά είμαστε ασφαλείς, λέει Έλληνας καπετάνιος από τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αντώνης Μουντές περιγράφει πως βρέθηκαν στον Περσικό μεταφέροντας σιτηρά από την Αργεντινή - Δηλώνει πως έχουν προμήθειες και περιμένουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις τους





«Είμαστε από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Μας βρήκε στο λιμάνι. Προχωρήσαμε στην εκφόρτωση και στη δουλειά που έπρεπε να κάνουμε και είμαστε περίπου 10 μέρες εδώ στο αγκυροβόλιο αναμονής», είπε ο καπετάνιος Αντώνης Μουντές στο OPEN.













Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως «παίρνουμε οδηγίες από την εταιρεία. Ασφαλώς πρέπει να περάσουμε το



«Κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει», ανέφερε μεταξύ άλλων και είπε πως «είμαστε στη μέση της εμπόλεμης περιοχής αλλά στην ουσία δεν βλέπουμε κάτι. Είμαστε μακριά από τη στεριά. Εδώ που είμαστε, είμαστε ασφαλείς. Είμαστε ασφαλείς οφείλω να ομολογήσω. Και μετά την κακοκαιρία που πέρασε έχουμε μια όμορφη μπουνάτσα και απολαμβάνουμε για την ώρα».



«Η οικογένεια μου όπως και κάθε ναυτικού είναι σε μια αναμονή, σαφώς και υπάρχει μια ανησυχία αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η ζωή μας, όπως έχουμε εκπαιδευτεί και εμείς μέσα στα βαπόρια έτσι έχουν εκπαιδευτεί και οι άνθρωποι που μας περιμένουν», τόνισε.



Ο κ. Μουντές είπε πως είναι σε αναμονή «αλλά αν χρειαστεί ασφαλώς και θα περάσουμε τα Στενά. Η μόνη μας επιχείρηση είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες της εταιρείας».



«Μιλάμε με τα γειτονικά πλοία. Κανείς δεν έχει εικόνα. Κανείς δεν έχει πάρει οδηγία να περάσει τα Στενά του Ορμούζ. Είμαστε όλοι σε αναμονή στα αγκυροβόλια του Περσικού Κόλπου και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχτεί η κατάσταση», είπε.



Τουλάχιστον 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ , εν μέσω της σύγκρουσης του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ανάμεσά τους είναι και ο Έλληνας καπετάνιος Αντώνης Μουντές που βρίσκεται στην «καρδιά» του Περσικού Κόλπου και δηλώνει πως το σημείο όπου έχει αγκυροβολήσει είναι ασφαλές.«Είμαστε από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Μας βρήκε στο λιμάνι. Προχωρήσαμε στην εκφόρτωση και στη δουλειά που έπρεπε να κάνουμε και είμαστε περίπου 10 μέρες εδώ στο αγκυροβόλιο αναμονής», είπε ο καπετάνιος Αντώνης Μουντές στο OPEN.«Ήρθαμε στον Περσικό για εκφόρτωση. Μεταφέραμε σιτηρά από την Αργεντινή. Ήταν προγραμματισμένα δύο λιμάνια μέσα στον Περσικό, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ. Ολοκληρώθηκε η δουλειά μας με ασφάλεια και δόξα τω Θεό για αυτό, γιατί δεν ξέραμε πως θα το χειριστούμε αν συνέβαινε κάτι στο λιμάνι. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή», ανέφερε.Στο πλοίο είναι 21 άτομα και ο κ. Μουντές είναι ο μοναδικός Έλληνας. «Από προμήθειες ήμασταν τυχεροί γιατί είχαμε χρόνο να τις προγραμματίσουμε στο λιμάνι. Ήμασταν στο λιμάνι και μπορέσαμε και πήραμε προμήθειες οπότε κινηθήκαμε γρήγορα και η εταιρεία ήταν υποστηρικτική. Είμαστε εντάξει για την ώρα σε σχέση με άλλα πλοία», σημείωσε.Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως «παίρνουμε οδηγίες από την εταιρεία. Ασφαλώς πρέπει να περάσουμε το Ορμούζ για να βγούμε εκτός του κόλπου αλλά οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που μας δίνουν».«Κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει», ανέφερε μεταξύ άλλων και είπε πως «είμαστε στη μέση της εμπόλεμης περιοχής αλλά στην ουσία δεν βλέπουμε κάτι. Είμαστε μακριά από τη στεριά. Εδώ που είμαστε, είμαστε ασφαλείς. Είμαστε ασφαλείς οφείλω να ομολογήσω. Και μετά την κακοκαιρία που πέρασε έχουμε μια όμορφη μπουνάτσα και απολαμβάνουμε για την ώρα».«Έχει πλοία τριγύρω και υπάρχει επικοινωνία με τα VHF. Και οι ίδιοι περιμένουν οδηγίες για το πώς θα χειριστούν την κατάσταση και πώς θα εξελιχτεί όλο αυτό. Για την ώρα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κρατάμε την ψυχολογία μας σε καλό επίπεδο και νομίζω το καταφέρνουμε μια χαρά», δήλωσε.«Η οικογένεια μου όπως και κάθε ναυτικού είναι σε μια αναμονή, σαφώς και υπάρχει μια ανησυχία αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η ζωή μας, όπως έχουμε εκπαιδευτεί και εμείς μέσα στα βαπόρια έτσι έχουν εκπαιδευτεί και οι άνθρωποι που μας περιμένουν», τόνισε.Ο κ. Μουντές είπε πως είναι σε αναμονή «αλλά αν χρειαστεί ασφαλώς και θα περάσουμε τα Στενά. Η μόνη μας επιχείρηση είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες της εταιρείας».«Μιλάμε με τα γειτονικά πλοία. Κανείς δεν έχει εικόνα. Κανείς δεν έχει πάρει οδηγία να περάσει τα Στενά του Ορμούζ. Είμαστε όλοι σε αναμονή στα αγκυροβόλια του Περσικού Κόλπου και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχτεί η κατάσταση», είπε.

«Η δουλειά μας είναι να υπηρετούμε τα πλοία στα οποία μπαίνουμε να δουλέψουμε. Από εκεί και πέρα αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να είμαστε σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με την εταιρεία μας, τους ναυλωτές και όποιους άλλους ανθρώπους εμπλέκονται στο πώς θα χειριστούμε ένα πλοίο. Φυσικά και θα ακολουθήσουμε κατόπιν συνεννόησης και κατόπιν μίας αίσθησης ενός σωστού χειρισμού και προγραμματισμού. Από τη στιγμή που είμαστε ναυτικοί μέσα στα καράβια με βεβαιότητα μπορώ να σας πω ότι θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες», κατέληξε ο κ. Μουντές.