Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 6:01 τα ξημερώματα της Κυριακής
Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε στις 6:01 τα ξημερώματα.
Το επίκεντρο του σεισμού, εντοπίστηκε 1χλμ. βορειοανατολικά της Σκάλας στην Κεφαλονιά.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 16,7χλμ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
