Αλλαγή ώρας 2026: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα μπροστά τα ξημερώματα της Κυριακής

Πόσο θα διαρκέσει η θερινή ώρα

Συμβουλές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν:



-Βάζουμε το ρολόι στην καθιερωμένη ώρα μας την Κυριακή μετά την αλλαγή ώρας

-Γυρίζουμε το ρολόι μας μπροστά από το μεσημέρι του Σαββάτου

-Αν νιώθουμε ακόμα κουρασμένοι, κοιμόμαστε λίγο (15-20 λεπτά είναι αρκετά) αργά το μεσημέρι

-Κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες τη μέρα πριν και μετά την αλλαγή ώρας



-Αποφεύγουμε τα ξενύχτια

Πώς αλλάζει η ώρα στις ηλεκτρονικές συσκευές

Για όσους χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, smart watches και γενικά ηλεκτρονικές συσκευές, η αλλαγή θα γίνει αυτόματα. Όσοι όμως έχουν αναλογικά ή παλαιότερου τύπου ρολόγια στο σπίτι, θα πρέπει να ρυθμίσουν μόνοι τους την ώρα.

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τους θερμότερους μήνες του χρόνου.

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει αρκετές φορές η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το αν θα πρέπει να καταργηθεί η εποχική αλλαγή της ώρας, το σύστημα εξακολουθεί να ισχύει κανονικά και στην Ελλάδα.

Έτσι, μέχρι νεωτέρας, στα τέλη Μαρτίου γυρίζουμε τα ρολόγια μπροστά και στα τέλη Οκτωβρίου τα ξαναφέρνουμε πίσω.