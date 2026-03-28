Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.
Αλλαγή ώρας 2026: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα μπροστά τα ξημερώματα της Κυριακής
Αλλαγή ώρας 2026: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα μπροστά τα ξημερώματα της Κυριακής
Πότε αλλάζει η ώρα
Μία ώρα μπροστά θα πρέπει να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας αύριο Κυριακή 29 Μαρτίου στις 3πμ, οπότε θα πρέπει να δείχνουν 4πμ. Αυτό γίνεται στα πλαίσια της αλλαγής της ώρας, σε θερινή.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.».
Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.
Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τους θερμότερους μήνες του χρόνου.
Παρότι τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει αρκετές φορές η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το αν θα πρέπει να καταργηθεί η εποχική αλλαγή της ώρας, το σύστημα εξακολουθεί να ισχύει κανονικά και στην Ελλάδα.
Έτσι, μέχρι νεωτέρας, στα τέλη Μαρτίου γυρίζουμε τα ρολόγια μπροστά και στα τέλη Οκτωβρίου τα ξαναφέρνουμε πίσω.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.».
Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.
Πόσο θα διαρκέσει η θερινή ώρα
Συμβουλές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν:-Γυρίζουμε το ρολόι μας μπροστά από το μεσημέρι του Σαββάτου
-Βάζουμε το ρολόι στην καθιερωμένη ώρα μας την Κυριακή μετά την αλλαγή ώρας
-Αν νιώθουμε ακόμα κουρασμένοι, κοιμόμαστε λίγο (15-20 λεπτά είναι αρκετά) αργά το μεσημέρι
-Κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες τη μέρα πριν και μετά την αλλαγή ώρας
-Αποφεύγουμε τα ξενύχτια
Πώς αλλάζει η ώρα στις ηλεκτρονικές συσκευέςΓια όσους χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, smart watches και γενικά ηλεκτρονικές συσκευές, η αλλαγή θα γίνει αυτόματα. Όσοι όμως έχουν αναλογικά ή παλαιότερου τύπου ρολόγια στο σπίτι, θα πρέπει να ρυθμίσουν μόνοι τους την ώρα.
Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τους θερμότερους μήνες του χρόνου.
Παρότι τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει αρκετές φορές η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το αν θα πρέπει να καταργηθεί η εποχική αλλαγή της ώρας, το σύστημα εξακολουθεί να ισχύει κανονικά και στην Ελλάδα.
Έτσι, μέχρι νεωτέρας, στα τέλη Μαρτίου γυρίζουμε τα ρολόγια μπροστά και στα τέλη Οκτωβρίου τα ξαναφέρνουμε πίσω.
