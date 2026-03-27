Αλλαγή ώρας - Μάρτιος 2026: Πότε τα ρολόγια θα πάνε μία ώρα μπροστά
Καθώς ο Μάρτιος φτάνει στο τέλος του, πλησιάζει η στιγμή που τα ρολόγια θα πάνε μία ώρα μπροστά. Όπως κάθε χρονιά αυτό το γεγονός συμβαίνει την τελευταία Κυριακή του μήνα. Φέτος η ώρα θα αλλάξει την Κυριακή 29 Μαρτίου.  

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα αυτής της Κυριακής τα ρολόγια στα σπίτια και στα κινητά θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ στερώντας πολύτιμο ύπνο και ξεκούραση.

Ταυτόχρονα, όμως, κερδίζουμε περισσότερο φως κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πώς καθιερώθηκε η θερινή ώρα

Η θερινή ώρα βασίζεται σε ένα σύστημα που σκοπό έχει την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας για εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε Ελλάδα και Ευρώπη, η θερινή ώρα διαρκεί για 7 μήνες, ενώ η χειμερινή (ή ηλιακή ώρα) αρχίζει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου και εφαρμόζεται για 5 μήνες.

Η πρώτη αναφορά που υπάρχει για χρησιμοποίηση της θερινής ώρας ήταν από τον Βενιαμίν Φραγκλίνο (Benjamin Franklin) σε γράμμα του που δημοσιεύθηκε σε γαλλική εφημερίδα. Σε αυτό το γράμμα δεν υπάρχει αναφορά για αλλαγή της ώρας, αλλά πρόταση να ξυπνούν οι άνθρωποι μία ώρα νωρίτερα.

Σήμερα το τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού που χρησιμοποιεί την εναλλαγή ώρας αποτελεί μειοψηφία, καθώς σχεδόν όλες οι ασιατικές και αφρικανικές χώρες δεν συμμετέχουν. Άλλες την έχουν καταργήσει ή σχεδιάζουν την κατάργηση του μέτρου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να σταματήσει την υποχρεωτική εναλλαγή ώρας το 2021, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε κράτος-μέλος να επιλέξει ανεξάρτητα τη μονιμοποίηση της θερινής ή τη χειμερινής ώρας.

Στην Ελλάδα το σύστημα εξακολουθεί να ισχύει κανονικά.

Πώς αλλάζει η ώρα στις ηλεκτρονικές συσκευές

Για όσους χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, smart watches και γενικά ηλεκτρονικές συσκευές, η αλλαγή θα γίνει αυτόματα. Όσοι όμως έχουν αναλογικά ή παλαιότερου τύπου ρολόγια στο σπίτι, θα πρέπει να ρυθμίσουν μόνοι τους την ώρα.

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

