Θρήνος για τις δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στον Βόλο: «Καίγεται η μάνα μου», φώναζε ο γιος της μίας

ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Φωτιά Πυρκαγιά

Από ηλεκτρική σόμπα η φωτιά - Με εγκαύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι ο 39χρονος γιος

1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα ακριβή αίτια της φονικής πυρκαγιάς που συγκλόνισε τον Βόλο το απόγευμα της Τετάρτης 25ης Μαρτίου, ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της εθνικής επετείου. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής, οδηγώντας στον θάνατο δύο γυναίκες και στον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα, ξεκληρίζοντας ουσιαστικά μία οικογένεια και βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Μάνα και κόρη οι δύο γυναίκες που απανθρακώθηκαν

Η 86χρονη γιαγιά εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι από τους πυροσβέστες, ενώ η 60χρονη κόρη της βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο, έχοντας προηγουμένως προσπαθήσει να διαφύγει από τις φλόγες.

Οι δύο γυναίκες, Βάϊα και Ασημίνα, βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να προλάβουν να σωθούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά εξαπλώθηκε με τέτοια ταχύτητα που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Τραγωδία στο Βόλο, πλάνα από το διαμέρισμα


Με εγκαύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι ο 39χρονος

Ο 39χρονος Χρήστος είναι ο μοναδικός επιζών της οικογενειακής τραγωδίας. Υπέστη σοβαρά εγκαύματα κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι η κατάστασή του ήταν τόσο κρίσιμη που απαιτήθηκε διασωλήνωση. Ωστόσο, τελικά νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική, με τους γιατρούς να δίνουν συνεχή μάχη για τη σταθεροποίησή του.

Πέρα από τα σωματικά τραύματα, ο ίδιος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, έχοντας ζήσει τις τελευταίες στιγμές της μητέρας και της γιαγιάς του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, προσπάθησε να τις σώσει μέσα στις φλόγες, φωνάζοντας απελπισμένα «καίγεται η μάνα μου», χωρίς όμως να καταφέρει να τις απεγκλωβίσει. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί μακροχρόνια ψυχολογική υποστήριξη, καθώς οι εικόνες που βίωσε είναι βαθιά τραυματικές.

Κλείσιμο
Πλάνα από το διαμέρισμα στο Βόλο


Η φονική πυρκαγιά και οι πρώτες εκτιμήσεις

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε μονοκατοικία επί της οδού Αστυπάλαιας 22, όπου διέμεναν η 86χρονη γιαγιά, η 60χρονη κόρη της και ο 39χρονος εγγονός και γιος αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρική σόμπα που βρισκόταν σε λειτουργία. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν και άλλες εστίες θέρμανσης, όπως ξυλόσομπα αλλά και επιπλέον ηλεκτρικές θερμάστρες, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι μετά την αρχική εκδήλωση της πυρκαγιάς προκλήθηκε μικρή έκρηξη, πιθανότατα λόγω της ταυτόχρονης λειτουργίας των συσκευών ή της υπερθέρμανσης, με αποτέλεσμα το σπίτι να τυλιχθεί στις φλόγες μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Ένα άλλο σενάριο που εξετάζεται είναι να πήρε φωτιά η κουβέρτα με την οποία ήταν τυλιγμένη η 86χρονη από την ηλεκτρική σόμπα αλογόνου που βρέθηκε δίπλα της και η πυρκαγιά να εξαπλώθηκε γρήγορα, χωρίς να ,μπορούν να αντιδράσουν οι ένοικοι του σπιτιού.

Οι δραματικές στιγμές και η μάχη για επιβίωση

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές. Περίοικοι άκουσαν έναν ισχυρό θόρυβο, τον οποίο αρχικά εξέλαβαν ως τροχαίο ατύχημα. Όταν πλησίασαν, αντίκρισαν το σπίτι να φλέγεται και άκουσαν κραυγές αγωνίας για βοήθεια.

Πηγή: taxydromos
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης