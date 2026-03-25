Με λαμπρότητα ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση - Βίντεο και φωτογραφίες
Με κάθε επισημότητα και τη δέουσα λαμπρότητα τιμήθηκε και φέτος στη Θεσσαλονίκη η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821
Με κάθε επισημότητα και τη δέουσα λαμπρότητα τιμήθηκε και φέτος στη Θεσσαλονίκη η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που κορυφώθηκε με τη μαθητική παρέλαση στο κέντρο της πόλης.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026, με την επίσημη έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο, συνοδευόμενη από είκοσι έναν κανονιοβολισμούς που εκτελέστηκαν από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών.
Η κορύφωση των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου διεξήχθη η καθιερωμένη παρέλαση μαθητικών, πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, με κατάληξη και πάλι τον Λευκό Πύργο. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την επίσημη υποστολή της σημαίας, συνοδευόμενη από ακόμη είκοσι έναν κανονιοβολισμούς.
Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας ενώ παρόντες στις εξέδρες των επισήμων είναι μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αηδονά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελουδης βουλευτές και άλλοι εκπρόσωποι φορέων.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
