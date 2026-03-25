Με λαμπρότητα ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση - Βίντεο και φωτογραφίες

Η κορύφωση των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου διεξήχθη η καθιερωμένη παρέλαση μαθητικών, πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, με κατάληξη και πάλι τον Λευκό Πύργο. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την επίσημη υποστολή της σημαίας, συνοδευόμενη από ακόμη είκοσι έναν κανονιοβολισμούς.Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας ενώ παρόντες στις εξέδρες των επισήμων είναι μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αηδονά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελουδης βουλευτές και άλλοι εκπρόσωποι φορέων.