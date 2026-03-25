Καιρός - 25η Μαρτίου: Με βροχές και συννεφιά οι παρελάσεις, βελτίωση από το μεσημέρι - Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή

Ακυρώθηκαν λόγω καιρού οι παρελάσεις σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο

βροχές και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα πραγματοποιηθούν







Στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα καταστεί σχεδόν αίθριος. Στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, καθώς και καταιγίδες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το πρωί στην Εύβοια.



Μετά το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στα νότια νησιά. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με μικρή άνοδο.









Πρόγνωση για την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 Στα δυτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τη νύχτα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, επεκτεινόμενες ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά.



Πρόγνωση για το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά, νότια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία με μικρή περαιτέρω πτώση.



Πρόγνωση για την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα ηπειρωτικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.



Κλείσιμο Η αναλυτική πρόγνωση Ζιακόπουλου ΤΕΤΑΡΤΗ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ



-Στην Α-ΝΑ Θεσσαλία, την Α. Στερεά-Εύβοια και την Α-ΒΑ Πελοπόννησο τοπικές βροχές και στα ορεινά χιονοπτώσεις με σταδιακή βελτίωση.



Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Α-ΝΑ Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις απογευματινές - βραδινές ώρες θα περιοριστούν στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν.



Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια.



Άνεμοι



Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.



Θερμοκρασία



Στα επίπεδα των τελευταίων ημερών. Χαμηλές τιμές της αισθητής θερμοκρασίας στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες περιοχές. Στην Αθήνα η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 16 βαθμούς. Σημειώνεται ότι τα τελευταία 50 χρόνια στην Αθήνα (Ν. Φιλαδέλφεια) ανήμερα της εθνικής μας επετείου οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από 8 (1998) ως 28 βαθμούς (2001).



ΠΕΜΠΤΗ (26/3)



Βελτιωμένος καιρός σχεδόν παντού. Στις εξαιρέσεις η Δ-ΒΔ Ελλάδα, όπου τις απογευματινές - βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι στα δυτικά Δ-ΝΔ και στα ανατολικά ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Άνοδος θερμοκρασίας.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (27/3)



Βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα, τη Β. χώρα και τα νησιά του Α. Αιγαίου. Χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Β-ΒΔ Ελλάδας. Άνεμοι Δ-ΝΔ 6 με 7 μποφόρ. Πτώση των μέγιστων τιμών της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.



ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (28-29/3)



Άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά περιόδους και στα ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Άνεμοι ως 6 μποφόρ και μέγιστες θερμοκρασίες κατά 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές (μέσες) της εποχής.

