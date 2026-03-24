Εξιχνιάστηκαν κλοπές με λεία μετρητά, χρυσαφικά και πίνακας ζωγραφικής στη Θεσσαλονίκη, ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία - Οι δράστες «χτυπούσαν» σε Συκιές και Νεάπολη

Τρεις κλοπές από σπίτια, που σημειώθηκαν το τελευταίο τετράμηνο, σε περιοχές της Νεάπολης και των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, εξιχνίασαν αστυνομικοί του τοπικού τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα- και συγκεκριμένα 49χρονος, 29χρονος και 42χρονος, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες.

Η λεία τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, περιλάμβανε χρηματικά ποσά άνω των 40.000 ευρώ, 4.800 δολάρια ΗΠΑ, διάφορα χρυσαφικά κι έναν πίνακα ζωγραφικής.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφίζεις - Στέλνεις - ΣυνεχίΖΕΙΣ: Τρεις κινήσεις αρκούν για να συνεχίσεις τη διαδρομή σου

Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.

