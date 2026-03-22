Τεράστια γαλανόλευκη σημαία 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Πειραϊκή Ελληνική σημαία

Τεράστια γαλανόλευκη σημαία 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, δείτε βίντεο

Πρόκειται για μια σημαία διαστάσεων 15 x 12 μέτρων η οποία έγινε ορατή από ολόκληρη την ακτογραμμή της Πειραϊκής

Τεράστια γαλανόλευκη σημαία 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, η θάλασσα της Πειραϊκής «ντύθηκε» στα γαλανόλευκα. Ο Δήμος Πειραιά τίμησε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 με μια συμβολική κίνηση, υπενθυμίζοντας τους ηρωικούς αγώνες των Ελλήνων στις θάλασσες.

Στις 12:00 ακριβώς, στον Όρμο της Αφροδίτης (το γνωστό «Μπαϊκούτσι»), μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων βούτηξαν στα νερά για να απλώσουν μια τεράστια ελληνική σημαία στην επιφάνεια της θάλασσας.

Πρόκειται για μια σημαία διαστάσεων 15 x 12 μέτρων, καλύπτοντας συνολικά 180 τετραγωνικά μέτρα, η οποία έγινε ορατή από ολόκληρη την ακτογραμμή της Πειραϊκής, προκαλώντας το ενδιαφέρον και τη συγκίνηση παρευρισκόμενων και περαστικών.

Δείτε βίντεο:

3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

