25η Μαρτίου: Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας της ΕΛΑΣ σε όλη την Ελλάδα

Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου
, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.
Τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και περιλαμβάνουν πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας.
Ειδικότερα προβλέπεται:
- αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,
- αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,
- αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,
- ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης,
- αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),
-κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις και εορταστικές εκδηλώσεις,
- παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες και
-ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.
Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.
Προς τον σκοπό αυτό συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων θα δραστηριοποιηθούν σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων σε παραβάσεις όπως: