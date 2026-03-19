Εξαρθρώθηκε σπείρα κλοπών σε καταστήματα των Νοτίων Προαστίων, εξιχνιάστηκαν 21 περιπτώσεις
Εξαρθρώθηκε σπείρα κλοπών σε καταστήματα των Νοτίων Προαστίων, εξιχνιάστηκαν 21 περιπτώσεις
Συνελήφθησαν δύο άτομα στο Παλαιό Φάληρο
Στην εξιχνίαση 21 περιπτώσεων κλοπών από καταστήματα στα Νότια Προάστια και στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Ειδικότερα για την υπόθεση συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου στο Παλαιό Φάληρο, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης ένας 39χρονος και μια 47χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 39χρονος ήταν ο δράστης 21 κλοπών στην ευρύτερη περιοχή των Νοτίων Προαστίων, τις οποίες διέπραττε είτε παραβιάζοντας εισόδους καταστημάτων είτε σπάζοντας τα τζάμια και στη συνέχεια αφαιρούσε χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα.
Κατά τον έλεγχο που έγινε από τους αστυνομικούς στο όχημα τους, εντοπίστηκε πλήθος κοσμημάτων και προϊόντων και το χρηματικό ποσό των 920 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τη δράση του είχε αποκομίσει παράνομο όφελος που υπερβαίνει τα 7.400 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα για την υπόθεση συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου στο Παλαιό Φάληρο, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης ένας 39χρονος και μια 47χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 39χρονος ήταν ο δράστης 21 κλοπών στην ευρύτερη περιοχή των Νοτίων Προαστίων, τις οποίες διέπραττε είτε παραβιάζοντας εισόδους καταστημάτων είτε σπάζοντας τα τζάμια και στη συνέχεια αφαιρούσε χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα.
Κατά τον έλεγχο που έγινε από τους αστυνομικούς στο όχημα τους, εντοπίστηκε πλήθος κοσμημάτων και προϊόντων και το χρηματικό ποσό των 920 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τη δράση του είχε αποκομίσει παράνομο όφελος που υπερβαίνει τα 7.400 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
