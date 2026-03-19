Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έδωσαν τις διαβεβαιώσεις τους οι νέοι Μητροπολίτες της Κρήτης
Στις 28 και 29 Μαρτίου οι τελετές ενθρόνισης για τους Μητροπολίτες Κυδωνίας και Λάμπης
Σε κλίμα επισημότητας και εκκλησιαστικής κατάνυξης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 η τελετή διαβεβαίωσης των νέων Μητροπολιτών Κυδωνίας κ. Τίτου και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ, στο Προεδρικό Μέγαρο, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα για την τοπική εκκλησιαστική ζωή της Κρήτης.
Η τελετή έλαβε χώρα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Παρόντες ήταν, επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, καθώς και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
Οι δύο νέοι Ιεράρχες έδωσαν τη νενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον των αρχών, δεσμευόμενοι να υπηρετήσουν με συνέπεια το ποιμαντικό τους έργο και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Επισημαίνεται, ότι η διαδικασία της διαβεβαίωσης αποτελεί τυπικό αλλά ουσιαστικό βήμα πριν από την ενθρόνιση, επιβεβαιώνοντας τη θεσμική σχέση μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας.
Το περιεχόμενο της διαβεβαίωσης είναι το εξής: «Διαβεβαιούμαι επί τη Αρχιεροσύνη μου ότι θα εκπληρώ τη θεία χάριτι τα αρχιερατικά μου καθήκοντα μετά πάσης σπουδής και δυνάμεως, τηρών απαρασαλεύτως τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς Κανόνας και τας ιεράς Παραδόσεις, διαδηλώ δε υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους».
Η Εκκλησία της Κρήτης, η οποία απολαμβάνει καθεστώς ημιαυτονομίας υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πνευματική και κοινωνική ζωή του νησιού. Οι Μητροπόλεις Κυδωνίας και Λάμπης συγκαταλέγονται στις πλέον ιστορικές εκκλησιαστικές περιφέρειες της Κρήτης, με έντονη παρουσία τόσο σε θρησκευτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Υπενθυμίζεται, ότι οι νέοι Μητροπολίτες είχαν εκλεγεί από την Επαρχιακή Σύνοδο στις 28 Ιανουαρίου 2026. Οι ενθρονίσεις τους έχουν ήδη προγραμματιστεί: το Σάββατο 28 Μαρτίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Χανίων για τον Μητροπολίτη Κυδωνίας κ. Τίτο και την Κυριακή 29 Μαρτίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Σπηλίου για τον Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτων και Σφακίων κ. Ιωακείμ, οπότε και θα αναλάβουν επίσημα τη διαποίμανση της επαρχίας τους.
Οι τελετές ενθρόνισης αναμένεται να συγκεντρώσουν πλήθος πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι νέοι Μητροπολίτες καλούνται να συνεχίσουν το έργο των προκατόχων τους, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση της Εκκλησίας με τη νέα γενιά και τις τοπικές κοινωνίες.
